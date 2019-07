Za 18-letno Slovenko eden najpomembnejših dni v življenju #video

Lahko bi rekli, da Kajo Juvan zagotovo čaka eden od najpomembnejših dni v športni karieri. Mlada Ljubljančanka je že presegla pričakovanja, ko se je skozi kvalifikacije prebila do glavnega turnirja in s tem pokazala, da v prihodnosti lahko meri zelo visoko.

Kaja Juvan igra na svojem drugem turnirju za grand slam. Foto: Gulliver/Getty Images

Šele 18-letna Kaja Juvan je v prvem krogu po treh nizih premagala Kristino Pliškovo, igralko, ki je bila na lestvici WTA uvrščena že na 35. mesto. V drugem krogu najprestižnejšega teniškega turnirja ji bo nasproti stala veliko bolj uveljavljena igralka. Serena Williams ima v svoji vitrini že 23 lovorik s turnirjev za grand slam, samo v Wimbledonu pa je zmagala sedemkrat. Američanka je na sveti travi nazadnje slavila leta 2016. Za našo mlado igralko je to drugi nastop na turnirju velike četverice. Krstni nastop je doživela na OP Francije, kjer se je morala posloviti po prvem krogu.

Je to velika priložnost za Juvanovo?

Za igralki, ki ju loči neverjetnih 19 let, bo to šele prvi dvoboj. Verjetno Serena Williams za Kajo do danes sploh še ni slišala oziroma o njej ne ve prav veliko. Brez dvoma je velika favoritinja v tem dvoboju 37-letna Američanka, a je vse prej kot v zmagovalni formi. In ravno tukaj bi lahko trenutno najperspektivnejša slovenska igralka iskala svojo priložnost.

Williamsova, ki se je lani vrnila po rojstvu prve hčerke, še ni pokazala igre na najvišji ravni. V letošnjem letu se je najdlje prebila do četrtfinala na OP Avstralije, na preostalih turnirjih - letos jih je odigrala le šest - pa se je poslovila že prej.

Dejstvo je, da Serena Williams trenutno ni v pravi formi. Je to priložnost za Kajo Juvan? Foto: Gulliver/Getty Images

Letošnja statistika Serene Williams: OP Avstralije – četrtfinale (poraz proti Karolini Pliškovi)

Indian Wells – 2. krog (poraz proti Garbine Muguruza Blanco)

Miami – 2. krog (predaja)

Rim – 2. krog (predaja)

OP Francije – 3. krog (poraz proti Sofiji Kenin)

Katarina Srebotnik je leta 2008 Sereno Williams premagala na OP Francije. Foto: Gulliver/Getty Images

Ena Slovenka ji je že vzela skalp

Do zdaj sta se s Sereno Williams na turnirjih serije WTA pomerili dve Slovenki. Prva je imela to "čast" Tina Pisnik, ki je z njo igrala leta 2000 na OP ZDA in izgubila po dveh nizih. Večkrat ji je nasproti stala Katarina Srebotnik, ki zadnja leta igra samo še v igri dvojic.

Srebotnikova in Williamsova sta igrali štirikrat in Velenjčanka se lahko pohvali, da je vzela skalp eni najboljših igralk vseh časov. To se je zgodilo leta 2008 v Parizu na OP Francije, ko jo je premagala po dveh nizih (6:4, 6:4) in poskrbela za eno večjih zmag v zgodovini slovenskega tenisa.

V četrtek igra tudi Tamara Zidanšek, ki se bo v drugem krogu pomerila s Kitajko Qiang Wang, ki je trenutno na 15. mestu svetovne lestvice.

