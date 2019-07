Kako dolgo bosta Novak Đoković in Ivanišević še skupaj?

V nedeljo je na dan prišla novica, da bosta moči združila Novak Đoković, prvi teniški igralec sveta, in Goran Ivanišević. Đoković je srbskim medijem razkril, kako so sklenili dogovor, ni pa hotel izdati skrivnosti, ki mu jih je zaupal Ivanišević.

Marsikdo je zastrigel z ušesi, ko je slišal, da sta se za sodelovanje odločila Novak Đoković in Goran Ivanišević. Prvi koraki njunega sodelovanja so videti spodbudni. Nole se je skozi prvi krog Wimbledona prebil brez težav.

"Takrat je namreč drselo kot na ledu, žogice so bile hitrejše in nižje so odskočile. To je verjetno največja razlika." Foto: Gulliver/Getty Images

Prvi dnevi na sveti travi so ponavadi najbolj težavni. Podlaga je bolj spolzka in tudi žogica se drugače odbija kot v drugem tednu tekmovanja. Đoković v primerjavi z lani ne vidi velike razlike, je pa travnata podlaga počasnejša kot pred leti.

"Ravno sem se o tem pogovarjal z Goranom (Ivaniševićem, op. p.) in povedal je, da je velika razlika v primerjavi s takrat, ko je igral on. Takrat je namreč drselo kot na ledu, žogice so bile hitrejše in nižje so odskočile. To je verjetno največja razlika. Žogico so danes večje in bolj kosmate kot pred desetimi leti, ampak kot sem rekel, sam ne vidim velike razlike v primerjavi z lani," je o razmerah na igriščih povedal prvi igralec sveta.

"Lepo ga je imeti na svoji strani mreže in takoj sva se ujela na igrišču." Foto: Gulliver/Getty Images

Takoj sta se ujela na igrišču

Dogovor o sodelovanju z Ivanševićem so sklenili zelo na hitro, a je Nole o tem razmišljal dlje časa. O tej potezi se je posvetoval tudi s svojim glavnim trenerjem, pred tem se je tudi po telefonu veliko pogovarjal z legendarnim Hrvatom, ki je leta 2001 zmagal v Wimbledonu.

"Na splošno se je Marjan strinjal, ampak nisva konkretno govorila o imenih. Goran je bil med dvema ali tremi, o katerih smo razmišljali. Pred prihodom v London sva se spet pogovarjala in Marjanu je bila všeč ideja, da se nam pridruži Goran, ki prihaja z istega območja kot jaz. Lepo ga je imeti na svoji strani mreže in takoj sva se ujela na igrišču. Goran je, ko je treniral druge igralce, naštudiral mojo igro in zanimivo je bilo slišati, kaj si misli o mojih udarcih in kje imam še možnosti za napredek."

Novak Đoković se je o svojih odločitvah posvetoval z Marjanom Vajdo. Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković ni hotel razkriti vseh skrivnosti

Goran Ivanišević je bil znan kot igralec z izjemnim začetnim udarcem in prav to bi lahko bila ena od tistih prvin igre, pri katerih bi najbolj pomagal Beograjčanu. Novak ni hotel razkriti vseh skrivnosti, o katerih se je pogovarjal s svojim novim trenerjem. In kako dolgo bo njuno sodelovanje?

"Preden se je začela sezona, sem se z Marjanom dogovoril, da me bo spremljal na določenih turnirjih, na preostalih naj bi me spremljal brat Marko. Bomo videli, ali bomo z Goranom nadaljevali sodelovanje tudi po Wimbledonu in ali bo to obema ustrezalo. Če se bo to zgodilo, se bomo dogovorili za daljše obdobje," je za srbske medije razkril lanski zmagovalec Wimbledona.