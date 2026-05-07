Četrtek, 7. 5. 2026, 18.58

Teniški globus, 7. maj

Favoritinje uspešne v drugem krogu

Coco Gauff | Coco Gauff je v drugem krogu Rima zanesljivo opravila s Čehinjo Terezo Valentovo. | Foto Guliverimage

Na teniškem turnirju serije WTA 1000 v Rimu so se nekatere nosilke že prebile v šestnajstino finala. S tekmicami so v drugem krogu uspešno opravile tretja nosilka, Američanka Coco Gauff, pa osmo postavljena Rusinja Mira Andrejeva, deveto postavljena Italijanka Jasmine Paolini, 13. Čehinja Linda Noskova … Moški na mastersu v večnem mestu še igrajo dvoboje prvega kroga.

Damir Džumhur
Sportal Podvig najboljšega bosanskega teniškega igralca v Rimu

Rim, ATP masters (8,23 milijona evrov):

1. krog:
Alexei Popyrin (Avs) - Matteo Berrettini (Ita) 6:2, 6:3;
Miomir Kecmanović (Srb) - Dalibor Svrčina (Češ) 6:2, 6:3;
Nikoloz Basilašvili (Gru) - Daniel Merida Aguilar (Špa) 6:4, 2:6, 6:3;
Terence Atmane (Fra) - Zizou Bergs (Bel) 6:3, 6:4;
Dino Prižmić (Hrv) - Marton Fucsovics (Mad) 6:4, 6:3;
Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) - Jacob Fearnley (VBr) 7:6 (6), 4:6, 6:2;
Marin Ćilić (Hrv) - Marcos Giron (ZDA) 7:5, 6:4;
Alexander Blockx (Bel) - Federico Cina (Ita) 4:6, 6:1, 6:3;
Mattia Bellucci (Ita) - Andres Burruchaga Roman (Arg) 6:4, 6:4;
Roberto Bautista Agut (Špa) - Francesco Maestrelli (Ita) 6:3, 7:6 (2);
Pablo Llamas Ruiz (Špa) - Ethan Quinn (ZDA) 6:3, 5:7, 6:3;
Tomaš Machač (Češ) - Stefanos Cicipas (Grč) 6:4, 7:6 (4);

Rim, WTA 1000 (7,11 milijona evrov):

1. krog:
Noemi Basiletti (Ita) - Ajla Tomljanovic (Avs) 7:5, 6:4;

2. krog:
Mira Andrejeva (Rus/8) - Antonia Ružić (Hrv) 6:1, 6:0;
Qinwen Zheng (Kit) - Cristina Bucsa (Špa/30) 7:6 (6), 6:2;
Elise Mertens (Bel/21) - Panna Udvardy (Mad) 6:4, 6:2;
Jasmine Paolini (Ita/9) - Leolia Jeanjean (Fra) 6:7 (4), 6:2, 6:4;
Linda Noskova (Češ/13) - Anastazija Zaharova (Rus) 6:4, 6:1;
Sorana Cirstea (Rom/26) - Tatjana Maria (Nem) 6:2, 6:0;
Viktorija Golubic (Švi) - Maya Joint (Avs/29) 7:5, 6:2;
Oleksandra Olinikova (Ukr) - Clara Tauson (Dan/18) 6:1, 3:1 predaja;
Cori "Coco" Gauff (ZDA/3) - Tereza Valentova (Češ) 6:3, 6:4;

