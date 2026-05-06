Rim Damir Džumhur ATP WTA teniški globus

Sreda, 6. 5. 2026, 16.33

Teniški globus, 6. maj

Podvig najboljšega bosanskega teniškega igralca v Rimu

Damir Džumhur | Damir Džumhur se bo v 2. krogu pomeril z 21. igralcem sveta Američanom Learnerjem Tienom. | Foto Guliverimage

Damir Džumhur se bo v 2. krogu pomeril z 21. igralcem sveta Američanom Learnerjem Tienom.

Foto: Guliverimage

Ljubitelji vrhunskega tenisa lahko v tem tednu uživajo v predstavah na igriščih s peščeno podlago v Rimu, kjer potekajo dvoboji 1. kroga tako v moški kot tudi ženski konkurenci. Navdušil je Damir Džumhur. Najboljši teniški igralec iz BiH se je izkazal proti 45. igralcu sveta Francozu Adrianu Mannarinu. Premagal ga je s 6:4 in 6:0, tako da mu je v drugem nizu celo "zavezal kravato". Prvi niz je dobil po 65, drugi, v katerem ni izgubili niti igre, pa zgolj v 27 minutah.

Rim, ATP masters (8,23 milijona evrov):

- 1. krog:
Zachary Svajda (ZDA) - Marco Trungelliti (Arg) 0:6, 6:4, 7:5 (4);
Aleksander Ševčenko (Kaz) - Camilo Ugo Carabelli (Arg) 6:3, 4:6, 7:6 (5);
Botic van de Zandschulp (Niz) - Alexandre Müller (Fra) 7:5, 6:3;
Vit Kopriva (Češ) - Fabian Marozsan (Mad) 6:3, 6:3;
Damir Džumhur (BiH) - Adrian Mannarino (Fra) 6:4, 6:0;
Sebastian Baez (Arg) - Jenson Brooksby (ZDA) 6:3, 7:6 (8);
Yannick Hanfmann (Nem) - Hubert Hurkacz (Pol) 6:7 (3), 7:6 (2), 6:2;
Daniel Altmaier (Nem) - Zhang Zhizhen (Kit) 4:6, 7:6 (3), 6:4.

Rim, WTA 1000 (7,11 milijona evrov):

- 1. krog:
Tatjana Maria (Nem) - Magda Linette (Pol) 6:0, 6:3;
Katerina Siniakova (Češ) - Lois Boisson (Fra) 6:2, 6:3;
Jelena Ostapenko (Lat) - Lucrezia Stefanini (Ita) 6:0, 6:1;
Leolia Jeanjean (Fra) - Beatriz Haddad Maia (Bra) 7:6 (6), 6:4;
Panna Udvardy (Mad) - Alina Kornejeva (Rus) 6:2, 7:6 (2);
Viktoria Golubic (Švi) - Federica Urgesi (Ita) 6:1, 6:1;
Tyra Caterina Grant (Ita) - Lisa Pigato (Ita) 1:6, 6:2, 6:4;
Alexandra Eala (Fil) - Magdalena Frech (Pol) 6:0, 3:6, 6:4.

