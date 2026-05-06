Podvig najboljšega bosanskega teniškega igralca v Rimu

Ljubitelji vrhunskega tenisa lahko v tem tednu uživajo v predstavah na igriščih s peščeno podlago v Rimu, kjer potekajo dvoboji 1. kroga tako v moški kot tudi ženski konkurenci. Navdušil je Damir Džumhur. Najboljši teniški igralec iz BiH se je izkazal proti 45. igralcu sveta Francozu Adrianu Mannarinu. Premagal ga je s 6:4 in 6:0, tako da mu je v drugem nizu celo "zavezal kravato". Prvi niz je dobil po 65, drugi, v katerem ni izgubili niti igre, pa zgolj v 27 minutah.