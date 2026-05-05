B. B., STA

teniški globus Veronika Erjavec

Torek, 5. 5. 2026, 16.24

Teniški globus, 5. maj

Veronika Erjavec po poti s Kitajske brez glavnega turnirja v Rimu

Veronika Erjavec | Foto Aleš Fevžer

Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se ni uvrstila v glavni del žreba na turnirju serije WTA 1000 v Rimu. Izpadla je v drugem krogu kvalifikacij. S 6:4, 6:1 je bila po uri in desetih minutah boljša Italijanka Federica Urgesi. Erjavec je sicer še v nedeljo igrala v finalu turnirja serije WTA 125 na Kitajskem.

Kljub igranju v mestu Huzhou je vsega 31 ur kasneje po dolgi poti v večno mesto Erjavec napredovala iz prvega kroga kvalifikacij, potem ko ji je Rusinja Anastazija Pavljučenko dvoboj v drugem nizu predala.

Danes se je 26-letna Idrijčanka merila proti 410. igralki sveta, Urgesi, in v prvem nizu hitro zaostala z 1:3. Podobno hitro se je vrnila, povedla z odvzemom servisa (4:3), nato pa izgubila tri zaporedne igre proti domačinki.

V drugem je bila precej uspešnejša 21-letna Italijanka in po uri in desetih minutah dvoboj končala z novim odvzemom servisa.

Erjavec je po finalu na Kitajskem v ponedeljek napredovala na 86. mesto, kar je njena najvišja uvrstitev v karieri.

Doslej se Idrijčanka še ni uvrstila v glavni del žreba na turnirjih serije WTA 1000, potem ko je v kvalifikacijah izpadla tudi v Dubaju in Madridu letos ter lani v Pekingu.

