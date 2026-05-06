Avtor:
B. B.

Sreda,
6. 5. 2026,
12.45

Caroline Woznicaki

Boleči spomini

Boleči spomini Caroline Wozniacki, ki ne zbledijo

Caroline Wozniacki | "Noro je to pogledati za nazaj!" | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

"Noro je to pogledati za nazaj!" je na družbenih omrežjih zapisala Caroline Wozniacki, nekdaj prva teniška igralka sveta, ki se je verjetno tudi sama zmrazila, ko je na družbenih omrežjih videla več kot 15 let star posnetek, ko je trpela hude muke.

Gre namreč za dvoboj iz leta 2009 v Dohi, ko se je Caroline Wozniacki, nekdaj vrhunska teniška igralka sveta, dobesedno sesedla zaradi krčev. Zagotovo gre za enega najtežjih dvobojev v njeni športni karieri, ko je igrala proti Veri Zvonarevi. Kljub izjemnim fizičnim mukam ji je na koncu uspelo zmagati s 6:0, 6:7, 6:4, kar je že takrat kazalo, za kako trdoživo in borbeno igralko gre. Po tem dvoboju je priznala, da ne ve, kako ji je sploh uspelo končati obračun, po drugi strani pa je bila zadovoljna z rezultatom.

"Na koncu so me zagrabili krči po vsem telesu"

Dramatičen posnetek je potem komentirala tudi sama igralka, ki sicer svoje športne kariere uradno še ni končala. Zadnji dvoboj je odigrala leta 2024. "To sem bila jaz! V dvoboj sem šla z nategnjeno levo zadnjo stegensko mišico, zaradi česar sem preostanek telesa preobremenila, tekma je bila dolga in igrali smo v zelo vlažnih razmerah. Na koncu so me zagrabili krči po vsem telesu, a sem nekako našla način, da sem dvoboj dobila! Noro je to pogledati za nazaj!"

Caroline Wozniacki ima danes tri otroke in je predana družinskemu življenju. A vsaj uradno še ni končala športne kariere.

Kar zadeva športno pot, je Wozniacki ena najuspešnejših igralk svoje generacije. Bila je prva igralka sveta in skupno zmagala 30 turnirjev serije WTA, ob tem pa je leta 2018 zmagala OP Avstralije, turnir za grand slam. Sama se je borila z zdravstvenimi težavami, potem ko so ji leta 2018 diagnosticirali revmatoidni artritis, kar je precej vplivalo na njeno športno kariero.

Caroline Wozniacki je danes posvečena družinskemu življenju. Po prvi upokojitvi leta 2020 se je leta 2023 vrnila v profesionalni tenis, vendar je zelo malo igrala. Leta 2025 je spet prekinila kariero, saj je aprila sporočila, da je še tretjič noseča. Z možem, nekdanjim NBA igralcem Davidom Leej imata danes tri otroke - Olivio (2021), Jamesa (2022) in Maxa (2025).

