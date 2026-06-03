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Avtor:
A. P. K.

Sreda,
3. 6. 2026,
17.11

Osveženo pred

2 minuti

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Rim tornado neurje Italija deževje

Sreda, 3. 6. 2026, 17.11

2 minuti

Sever Rima zajelo neurje, razdejanje povzročil tudi tornado

Avtor:
A. P. K.

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tornado, Rim | Neurje v Rimu je povzročilo pravo razdejanje. | Foto X/posnetek zaslona

Neurje v Rimu je povzročilo pravo razdejanje.

Foto: X/posnetek zaslona

Sever Rima je prizadelo močno neurje, razvil pa se je tudi tornado, ki je po poročanju italijanskih medijev povzročil pravo razdejanje. V nekaterih soseskah v Rimu so vozniki zaradi neurja in poplav obstali v vozilih. Nevihte in poplave so zajele tudi nekatere druge dele Italije, med njimi Toskano, Furlanijo ter Lacij.

Območje severnega dela Rima je zajela huda nevihta, veter in toča pa sta podirala drevesa ter povzročila prometni kaos v več mestnih okrožjih. Po poročanju agencije Ansa je neurje del hudega poslabšanja, ki je Italijo prizadelo po dolgotrajnem vročinskem valu.

Največ preglavic je neurje povzročilo na območju sosesk Prati Fiscali in Conca d'Oro. Podrta drevesa in veje so padale na avtomobile, hiše, balkone in okna bližnjih stavb, je poročal Sky tg24. Tornado je v soseski Nuovo Salario odkrival tudi strehe stanovanjskih hiš.

Močno deževje je med drugim prizadelo tudi Toskano, Furlanijo - Julijsko krajino in druge dele države ter povzročilo obsežne poplave. Agencija Nova je poročala, da so imeli gasilci in lokalna policija zaradi neurja, ki je podrlo drevesa, zlomilo veje in poplavilo ceste, v Rimu okoli 200 intervencij. Poročajo tudi, da je bil zaradi vdora vode začasno moten tudi promet na dveh postajah podzemne železnice.

Meteorologi opozarjajo, da bi se lahko nestanovitno vreme nadaljevalo tudi v naslednjih dneh, po prehodu hladne fronte pa naj bi po vsej Italiji prišlo do občutnega padca temperatur.

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