B. B.

Ponedeljek,
4. 5. 2026,
22.00

ATP Novak Đoković tenis

Vrnitev

Novak Đoković se po skoraj dveh mesecih vrača #video

Novak Đoković | Novak Đoković se po dolgem času vrača na igrišče. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev, se je po 53 dneh spet vrnil na igrišče. Srbski zvezdnik je v Rimu ob prihodu na teniško igrišče, kjer je opravil prvi trening, poskrbel za pravo malo teniško evforijo.

Minilo je skoraj dva meseca, preden se je Novak Đoković spet pojavil na igrišču. Še najbolj so ga čakali njegovi navijači, ki jih v italijanski prestolnici ne manjka. To se je videlo pri njegovem prvem treningu, ko so ga na osrednjem igrišču Foro Italico pričakale glasne tribune.

Tudi pri združenju ATP se zavedajo velikega povratka 38-letnega Beograjčana. Na družbenih omrežjih so namreč zapisali, da gre za trenutek, ki smo ga vsi čakali. In res je bilo videti tako. Energija na igrišču je bila prava in čutiti je bilo, da se bliža eden od vrhuncev na rdečem pesku.

Lepi spomini

Nole ima sicer na Rim zelo lepe spomine. Kako jih ne bi imel, potem ko je tam zmagal šestkrat, nazadnje leta 2022, in je tudi rekorder tega masters turnirja, ki sodi med najprestižnejše na teniški turneji.

Štiriindvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam za zdaj še ne ve, kdo bi bil lahko njegov prvi nasprotnik na rimskem pesku. V prvem krogu je prost, možni tekmec je Fucsovics ali pa igralec, ki se je na glavni turnir uvrstil skozi kvalifikacije.

Đoković se v letošnji sezoni ni ravno naigral. Igral je le dva turnirja oziroma devet dvobojev. Na OP Avstralije se je prebil do finala, medtem ko se je marca na Indian Wellsu poslovil v osmini finala. A Đoković je skozi leta dokazal, da ga nikoli ne smemo odpisati. Bo tokrat v Rimu spisal še eno veliko zgodbo?

