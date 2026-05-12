Toplotna črpalka: najdražja ni naprava, ampak napačna odločitev

Negotovost glede cen energentov v svetu postaja pereč problem, zato se vse več gospodinjstev odloča za prehod na toplotne črpalke. Ponudba teh naprav na trgu je ogromna, tudi cenovni razpon je širok, vendar pa se je treba zavedati, da gre pri ogrevalnem sistemu za tako kompleksno zadevo, da pri odločitvi za ponudnika nikakor ne sme biti v ospredju le cena toplotne črpalke, temveč tudi drugi dejavniki – strokovno svetovanje, načrtovanje in podpora.

Prehod na ogrevanje s toplotno črpalko prinaša številne prednosti. Med drugim zmanjša odvisnost od fosilnih goriv, kot sta plin in kurilno olje, kar tudi zaradi geopolitične situacije nikakor ni zanemarljivo, hkrati pa z njo dosežemo večjo stabilnost in predvidljivost stroškov ogrevanja.

Nizki stroški ogrevanja se ne začnejo pri izdelku

Nakup toplotne črpalke za gospodinjstvo lahko predstavlja znaten strošek, zato terja dobro premišljeno odločitev, tako glede naprave in ponudnika kot tudi storitve. Nizki stroški ogrevanja se namreč ne začnejo pri izdelku, temveč pri strokovnem svetovanju.

Čeprav je tehnologija pomembna, praksa kaže, da največ težav ne izhaja iz naprav, temveč iz neustreznega načrtovanja ali vgradnje. Vsi se sicer zavedamo, da je treba izbrati kakovostno napravo, ki nas ne bo pustila na cedilu sredi najhujše zime, a je enako pomemben zanesljiv ponudnik, ki bo poskrbel za strokovno svetovanje, skrbno načrtovanje, brezhibno vgradnjo, vlogo za subvencijo ter hitro odziven servis.

Sodobna, udobna in uporabniku prijazna rešitev

Sistemi zrak–voda sodijo med najbolj razširjene rešitve za ogrevanje doma. Z nakupom zračne toplotne črpalke Gree Versati, ki jo odlikuje visoka grelna moč, kupec dobi vse, kar potrebuje za vedno topel dom.

Toplotne črpalke Gree Versati omogočajo pripravo ogrevalne vode do 80 stopinj Celzija pri zunanji temperaturi –5 stopinj Celzija ter do 65 stopinj Celzija tudi pri zunanji temperaturi do –20 stopinj Celzija. Napredna tehnologija kompresorja zagotavlja stabilno, tiho in varčno delovanje skozi vse leto.

Pogosto pozabljamo na problem zvočnega onesnaženja. Zlasti v naseljih je množica glasno delujočih toplotnih črpalk lahko pereča nevšečnost, zato ni odveč poudariti, da toplotne črpalke Gree Versati odlikuje izjemno tiho delovanje, od 46 dB (A).

Ravno tako z namenom zaščite okolja toplotne črpalke Gree Versati za delovanje uporabljajo okolju prijazno hladivo R290 z izjemno nizkim vplivom na okolje (GWP=3), s katerim zmanjšate stroške ogrevanja in prispevate k bolj čistemu zraku.

Poleg tega toplotne črpalke Gree povečajo tudi udobje uporabnika. Omogočajo namreč pametno upravljanje na daljavo preko mobilne aplikacije. Za enostaven nadzor delovanja kjerkoli in kadarkoli.

Več kot le ogrevanje

Ko pomislimo na toplotno črpalko, se številnim pred očmi prikažejo topli radiatorji ali ogrevana tla, redkim pa tudi hlajenje. Vendar zračne toplotne črpalke Gree Versati poleg ogrevanja v mrzlih mesecih omogočajo tudi hlajenje prostorov v poletnem času.

Vgradnja vsestranskih toplotnih črpalk Gree je preprosta, primerna tako za novogradnje kot adaptirane zgradbe. Modularna zasnova omogoča povezovanje več enot v en enoten sistem z večjo skupno močjo.

Z enim sistemom, ki izkorišča energijo iz okolja in zmanjšuje porabo fosilnih goriv, kupci pridobijo zanesljivo vsestransko rešitev – za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne vode.

Podjetje Gree je največji proizvajalec klimatskih naprav in toplotnih črpalk na svetu, ki z lastnim razvojem, več kot 150 raziskovalnimi inštituti in nadzorom kakovosti zagotavlja zanesljive in energijsko učinkovite rešitve.

Podjetje Atlas – strokovnost, izkušenost in dolgoročno partnerstvo

Ekskluzivni zastopnik znamke Gree za Slovenijo je podjetje Atlas Trading.

Njihovi strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami svojim strankam stojijo ob strani kot dolgoročni partner. Ogrevalni sistem toplotne črpalke dimenzionirajo glede na stavbo in potrebe naročnika, ki je z njihove strani deležen tako strokovnega jamstva kot vse podpore pri načrtovanju.

Izkušnja zadovoljnega uporabnika



"Pri Atlasu so si vzeli čas za vsa moja vprašanja in mi s tehničnimi dokazi potrdili, da je toplotna črpalka GREE Versati primerna rešitev problema ogrevanja. Zaposleni v podjetju so odgovorili na vse moje dvome, mi pomagali pri pridobitvi subvencije EKO SKLADA, garancije in zagotovili dobro servisno mrežo."



Peter B., Vojnik

Na pravilno vgrajene in vzdrževane toplotne črpalke Gree svojim strankam nudijo pet let garancije, za pravne osebe je podaljšana garancija tri leta. Servis Atlas Trading je vedno na voljo – vse dni v letu in vsak dan med 8. in 20. uro. Če pa se zgodi, da pride do težave, se odzovejo najkasneje v 24 urah.

Tudi država primakne sredstva

Eko sklad – slovenski javni okoljski sklad spodbuja prebivalstvo k okolju prijaznejšim investicijam tudi s pomočjo finančnih spodbud, saj želi okrepiti vlaganja v različne ukrepe, katerih namen sta tako učinkovita raba kot obnovljivi viri energije.

Ob vgradnji toplotne črpalke Gree Versati so investitorji upravičeni do subvencije Eko sklada do 4.500 evrov za stanovanjske stavbe ali 30 odstotkov vrednosti naložbe za poslovne stavbe.