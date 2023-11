Wawrinka oddal le dve igri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začel se je turnir ATP v Metzu v Franciji, skozi prvi krog pa sta se v ponedeljek že prebila šesti in osmi nosilec, Italijan Lorenzo Sonego in Švicar Stan Wawrinka. Ta je svojemu tekmecu, Špancu Mirallesu, oddal le dve igri, izločil ga je s 6:0 in 6:2.