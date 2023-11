Swiatek ugnala Sabalenko, v finalu za številko 1

Druga nosilka Swiatek ni imela pretiranih težav s prvo igralko sveta. Sabalenka bi morala dobiti dvoboj, da bi si že zagotovila naziv prve igralke sveta za sezono 2023, a je osvojila le pet iger ob porazu s 3:6, 2:6.

Zadnja tovrstna sprememba na vrhu lestvice WTA se je na zaključnem turnirju osmerice zgodila pred 14 leti, ko je Američanka Serena Williams ujela Rusinjo Dinaro Safino.

Poljakinja meni, da jo čaka najtežji zalogaj

Zdaj ima to priložnost tudi 22-letnica iz Varšave, ki pa se bo pomerila proti prav tako na tem turnirju neporaženi Američanki. Pegula, sicer peta nosilka, je bila v prvem polfinalu še bolj prepričljiva. Proti zmagovalki OP ZDA Gauff je oddala le tri igre in po uri in štirih minutah slavila s 6:2, 6:1.

"Zdi se mi, da je naziv številke ena še daleč stran, saj me čaka še najtežji zalogaj. O tem lahko več govorimo jutri po dvoboju," se z dodatnim pritiskom dvoboja za prvo mesto na lestvici ni pustila zmesti Swiatek.

Na poti do finala je Poljakinja, sicer zmagovalka OP Francije, oddala vsega 19 iger, Pegula le tri več. V finalu se bo borila za svojo peto in največjo lovoriko v karieri.

Američanka je ena od le dveh igralk, ki sta to sezono Swiatek ugnali dvakrat. V medsebojnih dvobojih pa je zabeležila tri zmage, Swiatek pet.

"Dejstvo, da sem proti njej letos dobila dva dvoboja, mi daje ogromno samozavesti. Je pa res, da je ena izmed tistih igralk, ki te lahko povozi, ko je res vroča. To počne že ves teden v Cancunu," je za spletno stran WTA dejala Pegula.

Na drugi strani je tudi Swiatek, ki bo lovila skupno 17. naslov v karieri, pohvalila svojo sedem let starejšo tekmico. "Tu je pokazala, da se znajde v vseh pogojih. Obe sva v zahtevnih pogojih igrali zelo pametno in bili mirni ter zbrani ves teden. Zasluživa si biti v finalu," je po deseti zaporedni zmagi, vključujoč osvojeno lovoriko v Pekingu, dodala Poljakinja.

Obe igralki sta doslej v Cancunu že osvojili 1080 točk za lestvico WTA ter 1,49 milijona evrov. Za zmago na zadnji tekmi bo na voljo še dodatnih 420 točk ter 1,37 milijona evrov.

Dvoboj se začne ob 23.30, če bodo dovoljevale vremenske razmere

Finale posameznic se bo, v kolikor bodo to dovoljevale že ves teden zelo spremenljive vremenske razmere, začel ob 23.30. Dvoboj dvojic bo štiri ure prej. V finalu bosta igrali šesto- in osmopostavljeni zasedbi.

Nemka Laura Siegemund in Rusinja Vera Zvonarjova sta v polfinalu s 3:6, 6:3 in 10:5 ugnali drugopostavljeno Avstralko Storm Hunter in Belgijko Elise Mertens. Američanka Nicole Melichar in Avstralka Ellen Perez pa sta bili s 6:1, 6:7 (1) in 10:6 boljši od kanadsko-novozelandske dvojice Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe.

