Novak Đoković, prvi igralec sveta, je v nedeljo osvojil še 40. turnir serije masters, kar do zdaj ni uspelo še nikomur. Srb je povedal, da se trudi doseči vse mogoče rekorde in da ga morda zaradi tega nekateri ne marajo. Vseeno pa je še enkrat več pokazal sočutje do svojih nasprotnikov.

Novak Đoković je v nedeljo na turnirju serije masters v Parizu zmagal še sedmič v karieri, potem ko je v finalu brez večjih težav premagal Grigorja Dimitrova (6:4, 6:3). Srbski zvezdnik je tako osvojil še 40. lovoriko na turnirjih serije masters, kar je največ v zgodovini tenisa. Eden najboljših teniških igralcev se pretekli teden ni počutil najbolje, saj je imel želodčne težave.

"To je neverjetno, da sem lahko zmagal v teh zame zahtevnih okoliščinah. Pravzaprav sem se vrnil z roba, ko bi lahko v četrtek, petek in soboto izgubil na treh dvobojih. Bil sem zelo blizu porazov, ampak mi je uspelo najti nekaj dodatnega, ko sem to potreboval," je povedal Đoković, ki je po veliki zmagi še enkrat več pokazal sočutje do soigralcev. Grigor Dimitrov po porazu ni mogel zadrževati solza. Foto: Reuters

Prekinil je intervju in šel potolažit nasprotnika

Takoj po dvoboju je prekinil intervju in šel potolažit Grigorja Dimitrova, ki ob porazu ni mogel zadrževati solz. Bolgar namreč že od leta 2017 ni osvojil turnirja. Mnogi zanj pravijo, da je eden tistih igralcev, ki mu ni uspelo izkoristiti svojega teniškega potenciala.

Nima še dovolj. Foto: Guliverimage

V zadnjem obdobju je veliko govora o tem, kdo je najboljši igralec vseh časov. V primerjavi z Rafaelom Nadalom in Rogerjem Federerjem so številke na njegovi strani, a za 36-letnega Beograjčana očitno to še ni dovolj. Nole, ki bo letošnjo sezono bržkone končal na prvem mestu svetovne lestvice, ima pred očmi še en rekord.

"Kar zadeva rekord o največ osvojenih turnirjih ATP, je še vse mogoče. Zakaj ne bi poskušal podreti še tega rekorda? Zdaj jih imam 12 manj (Novak Đoković 97, Jimmy Connors 109, op. p.), ampak imam pred seboj še nekaj let uspešnega tenisa. Poskušam uživati v teh trenutkih, ki so zdaj vredni dvojno. Če upoštevamo, v kateri fazi svojega življenja in kariere sem ... Čeprav se ljudem zdi rutinsko osvojiti tako velik turnir, ni tako. Vsaka zmaga na turnirjih serije masters ali na turnirju za grand slam mi res veliko pomeni."

"Grem na vse mogoče rekorde. Nikoli nisem imel težav to povedati in zato me morda ljudje ne marajo. Nisem nekdo, ki bi rekel, da to ni moj cilj in bi se potem obnašal drugače … Vedno sem se trudil, da sem v skladu s tistim, v kar verjamem," je za srbski kurir povedal Đoković.

V nedeljo se začenja finalni turnir ATP. Foto: Guliverimage

Konec tedna ga že čaka novo delo

Đoković tokrat ne bo imel prav veliko počitka, saj ga konec tedna čaka še finalni turnir ATP, ko se bo v Torinu zbralo najboljših osem igralcev tega leta. Tam bodo igrali Aleksander Zverev, Holger Rune, Andrej Rubljov, Danil Medvedjev, Novak Đoković, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner in Stefanos Cicipas.

