Le še ena zmaga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glede na formo obeh bi moral 36-letni Beograjčan in zmagovalec nedavnega mastersa v Parizu hitro zapečatiti še osmi naziv najboljšega na lestvici za koledarsko leto. To mu je uspelo že v letih 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 in 2021.

Lani je ta naziv pripadel Alcarazu, ki pa ima po izpadu v drugem krogu pariškega mastersa na uradni lestvici 2.990 točk zaostanka za Đokovićem, po letošnjih izidih pa 1.490. Na zaključnem turnirju je ob morebitnih petih zmagah brez poraza na voljo še 1.500 točk. Matematika tako srbskemu asu za končno prvo mesto nalaga le eno zmago v skupinskem delu, ki je vredna 200 točk.

Na lestvici je med prvo deseterico nekaj sprememb. Tri mesta je izgubil Danec Holger Rune, ki ni ubranil naslova na pariškem mastersu. Po mesto so tako pridobili zdaj sedmi Norvežan Casper Ruud, osmi Nemec Alexander Zverev in deveti Američan Taylor Fritz.

Tudi osmerica za nastop na zaključnem turnirju v Torinu je že znana. Poleg Đokovića, Alcaraza, Rusov Danila Medvedjeva in Andreja Rubljova ter Italijana Jannika Sinnerja so si vstopnico po zadnjem mastersu zagotovili še Grk Stefanos Cicipas ter Zverev in Rune.

Od Slovencev najvišje na lestvici ostaja Blaž Rola, ki je izgubil štiri mesta in je zdaj 450. Bor Artnak je 594., potem ko je izgubil 26 mest. To sta edina Slovenca med najboljšimi tisoč igralci lestvice ATP.

* Lestvica ATP (6. november):

1. (1.) Novak Đoković (Srb) 11.445 točk

2. (2.) Carlos Alcaraz (Špa) 8455

3. (3.) Danil Medvedjev (Rus) 7200

4. (4.) Jannik Sinner (Ita) 5490

5. (5.) Andrej Rubljov (Rus) 5205

6. (6.) Stefanos Cicipas (Grč) 4435

7. (8.) Casper Ruud (Nor) 3625

8. (9.) Alexander Zverev (Nem) 3585

9. (10.) Taylor Fritz (ZDA) 3500

10. (7.) Holger Rune (Dan) 3460

...

450.(446.) Blaž Rola (Slo) 96

594.(568.) Bor Artnak (Slo) 59

...

Preberite še: