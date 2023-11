Razjarjeni in bolni Đoković jih je preklel #video

Novak Đoković se je v osmini finala precej namučil, potem ko je šele po treh nizih premagal Tallona Griekspoorja. Srbski teniški igralec je po izgubljenem prvem nizu iskal celo pomoč zdravnika, saj naj bi imel zadnje tri dni želodčne težave.

Novak Djokovic talking his shit will never cease being badass as fuck. 🥶 pic.twitter.com/VdeZV63fkG — Scott Barclay (@BarclayCard18) November 2, 2023

Prekipelo mu je in jih preklel

V prvem nizu je imel Đoković že vodstvo s 4:1, ga zapravil in na koncu uvodni niz tudi izgubil. Drugi niz se je končal šele po podaljšan igri, ki jo je prvi igralec sveta suvereno dobil, tretji niz pa se je po nekaj preobratih končal z izidom 6:4. Dvoboj je trajal dve uri in 40 minut. Imel pa je tudi nekaj težav s posamezniki iz občinstva, ki so mu nagajali in žvižgali.

Nekaj časa je to še ignoriral, ko so se nekateri oglašali med njegovim servisom in ga skušali na ta način dekoncentrirati, pa so mu povsem popustili živci. Iz številke ena svetovnega tenisa se je vsul rafal kletvic v srbskem jeziku. Neprimerno obnašanje gledalcev je zmotilo tudi njegovega nasprotnika. Đoković se je v nadaljevanju zbral in na dvoboju zmagal.

Nobody gets more motivated when a crowd gets on his back then Novak Djokovic... and I absolutely love him for it!



More more more he says! 😂#djokovic pic.twitter.com/fUCbBtky7r — Pavvy G (@pavyg) November 2, 2023

Zadnje dni se ne počuti najbolje. Foto: Guliverimage

Več na straniščni školjki kot na igrišču

Šestintridesetletni Đoković je po dvoboju na novinarski konferenci potrdil, da se že več dni bori z želodčnimi težavami. "Težko imaš jasne misli, če zadnje tri dni več časa preživiš na straniščni školjki kot na igrišču," je uvodoma povedal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam in dodal, da je bil četrtek glede njegove bolezni najslabši dan in da upa na izboljšanje.

"Raven energije je bila zadnjih nekaj dni zelo nizka in grem dan za dnem. Danes je verjetno najslabši dan in upam, da bo jutri bolje in da se bo krivulja začela premikati v pravo smer."

Novak Đoković bo v četrtfinalu v večernem terminu igral proti Holgerju Runeju. To bo ponovitev lanskega finala tega turnirja, ko je zmagal mladi Danec. Nole v Parizu lovi že sedmo turnirsko zmago.

