Bedene v finalu Metza, izločil je še domačina Paireja

Najboljši slovenski teniški igralec ta čas Aljaž Bedene se je na turnirju ATP v francoskem Metzu z nagradnim skladom 524.340 evrov uvrstil v finale. V prvem polfinalu je po uri in 31 minutah igre premagal tretjega nosilca, domačina Benoita Paireja s 4:6, 6:1 in 6:2.

V drugem polfinalnem paru se bosta v domačem francoskem obračunu pomerila Lucas Pouille, četrti nosilec, in Jo-Wilfried Tsonga.

Tridesetletni Bedene doslej še ni osvojil turnirja ATP, 16 zmag je imel doslej v seriji challenger, pet pa v futures. Na turneji ATP je bil trikrat poražen v finalu, nazadnje februarja letos, ko ga je na odprtem prvenstvu Argentine premagal Avstrijec Dominic Thiem. Najvišje na lestvici je bil doslej na 43. mestu, kar mu je uspelo v drugi polovici februarja lani.

Prav tako tridesetletni Paire je ta čas na 23. mestu ATP in je dobil štiri od šestih medsebojnih obračunom z Bedenetom.

Bedene, ki je trenutno je na 76. mestu svetovne lestvice, je izgubil uvodni niz, a ga to ni zaustavilo. V drugem je povedel s 4:0 in nato na svoj servis izkoristil drugo žogico za vodstvo s 5:0. Paire je nato dobil servisno igro in uspešno nadaljeval tudi prvi del sedme igre, vendar je po izenačenem boju tudi ta, tako kot drugi niz, pripadla Slovencu. Doslej sta igralca na igrišču prebila dobro uro.

Domačin Benoit Paire ni bil kos slovenskemu tenisaču. Foto: Getty Images

Tretji niz je Bedene uspešno začel in prišel do dveh točk prednosti ter takoj nato odvzel servis Francozu. Na svoj servis je povišal vodstvo na 3:1 in na servis tekmeca povedel s 30:0 po slabe četrt ure odločilnega niza. A se je Francoz vrnil za znižanje na 2:3, tudi Bedene je dobil naslednjo servisno igro za vodstvo s 4:2 ter v sedmi igri prišel do dveh točk prednosti za odvzem servisa. Izkoristil je že prvo po drugem servisu domačina.

V osmi igri je imel začetni udarec Bedene, prve priložnosti za zmago ni izkoristil, drugo pač in se po le treh izgubljenih igrah v zadnjih dveh nizih veselil svojega četrtega preboja v finale turnirjev ATP.

Sofia Kenin zmagala v Kantonu

Sofia Kenin je zmagovala turnirja v Kantonu. Foto: Reuters V Moskvi rojena Sofia Sonja Kenin, ki nastopa za Združene države Amerike, je osvojila teniški turnir WTA v Kantonu na Kitajskem, Guangzhou Open, z nagradnim skladom 226.750 ameriških dolarjev. Keninova je v finalu z 2:1 v nizih, s 6:7 (4), 6:4, 6:2, premagala 15 let starejšo avstralsko veteranko Sam Stosur.

Dvajsetletna Rusinja z ameriškim potnim listom je osvojila svoj še tretji turnir serije WTA ter je v finalu povsem razorožila nekdanjo četrto igralko sveta, ki je leta 2011 v New Yorku osvojila svoj edini grand slam.

Vse tri turnirje WTA je osvojila letos. Januarja je zmagala v Hobartu, junija pa je osvojila tudi Mallorco.

Japonsko-ruski finale v Osaki, češko-poljski obračun v Seulu

Znane so finalistke dveh teniških turnirjev WTA na Daljnem vzhodu. V Osaki na Japonskem se bosta za naslov pomerili domača zvezdnica Naomi Osaka, ki bo lopar prekrižala z Rusinjo Anastasjo Pavljučenko, v Seulu v Južni Koreji pa se bosta v finalu udarili Čehinja Karolina Muchova in Poljakinja Magda Linette.

V Osaki na turnirju z nagradnim skladom 823.000 ameriških dolarjev je Naomi Osaka, prva nosilka, gladko v dveh nizih s 6:4, 6:1 premagala Belgijko Elise Martens ter si zagotovila nastop v finalu na svojem prvem turnirja po porazu v osmini finala na turnirju za grand slam v New Yorku, na katerem tako ni ubranila lanske lovorike in je izgubila tudi status prvega ženskega loparja v karavani.

Naomi Osaka bo lopar v finalu Osake prekrižala z Rusinjo Anastasjo Pavljučenko. Foto: Guliver/Getty Images

Druga finalistka Osake je nepostavljena Pavljučenkova, ki je, prav tako brez izgubljenega niza, z dvakrat 6:3 izločila četrto nosilko, nekdanjo številko 1 ženskega tenisa Nemko Angelique Kerber.

Obe finalistki sta sicer odigrali zaporedoma dva dvoboja, najprej zaradi dežja prekinjena četrtfinalni obračuna, nato pa še polfinalna. Edina, ki danes ni imela dvojnega sporeda, je bila Kerberjeva, ki je dan prej slavila še pred povodnjijo po predaji v tretjem nizu ameriške tekmice Madison Keys.

V Seulu na turnirju z nagradnim skladom 250.000 ameriških dolarjev pa je v polfinalu Muchova, ki je tretja nosilka, ugnala v dveh nizih Kitajko - Wang Yafan, medtem ko je Linettejeva, četrta nosila, premagala v treh nizih drugo nosilko Rusinjo Jekaterino Aleksandrova s 7:6 (5), 7:6 (7).

