Bliža se konec, Federer bo kmalu sporočil pomembno novico

Si lahko predstavljate teniške turnirje brez Rogerja Federerja, enega najboljših teniških igralcev vseh časov? Kot kaže, se boste morali na to kmalu navaditi, a prihodnje leto ga bomo gledali vsaj do Wimbledona. Federer je za švicarske medije razkril, da se bo v prihodnjih tednih odločil, kdaj bo lopar postavil v kot.

Foto: Gulliver/Getty Images

Zaveda se, da so tudi njega ujela leta

Roger Federer je sicer potrdil, da bo zagotovo igral do Wimbledona prihodnje leto. Kako bo naprej, še ne ve natančno. Baselčan, ki danes šteje 38 let, ni zmagal na zadnjih šestih turnirjih za grand slam in zaveda se, da so tudi njega ujela zrela športna leta.

Pomembno vlogo v karieri Rogerja Federerja ima tudi Mirka Federer, njegova žena. Foto: Guliver/Getty Images

Švicarskim medijem je razkril, da so se že pogovarjali, kdaj bi lahko končal kariero. Eden izmed ciljev so tudi olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu. Federer v svoji vitrini namreč še nima posamične zlate olimpijske medalje.

"Odločil sem se, da želim igrati do Wimbledona. Zdaj razmišljam, ali bom igral v Tokiu. Pogovarjal sem se že s člani svoje ekipe in jih vprašal, kaj si mislijo. Prav tako sem se pogovarjal z Mirko (žena Rogerja Federerja, op. p.). Zagotovo bom odločitev sprejel v prihodnjih tednih," je bil jasen trenutno 3. igralec sveta.

"Zame je pomembno predvsem to, da si med turnirji lahko vzamem prosto in da imam dovolj časa za svojo družino."

Na novo sezono se bo začel pripravljati 11. decembra. Foto: Guliver/Getty Images

Na novo sezono se bo začel pripravljati teden dni pozneje

Federer se bo novembra odpravil v Južno Ameriko, kjer bo odigral nekaj ekshibicijskih dvobojev, a kot je dejal, to ne bo vplivalo na njegovo pripravo za prihodnjo sezono.

"Rekel sem, da bom igral, če si bom lahko vzel dva tedna prosto. Pogovarjal sem se s svojim kondicijskim trenerjem. Ponavadi se začnem na novo sezono pripravljati 4. decembra, tokrat se bom začel 11. decembra. Vse je dogovorjeno," je še povedal teniški virtuoz, ki je med drugim priznal, da za premierni pokal ATP še ne bo še stoodstotno pripravljen. Njegov glavni cilj je uvodni turnir za grand slam – OP Avstralije.

Letos je dobil tri turnirje Še vedno je zelo konkurenčen. Foto: Gulliver/Getty Images

Čeprav se Federer že dolgo ni veselil zmage na turnirju za grand slam - nazadnje je slavil leta 2018 na OP Avstralije -, pa je letos vseeno zmagal na treh turnirjih serije ATP. Letos je po dolgem času zaigral tudi na OP Francije, kjer se je prebil do polfinala, v Wimbledonu je proti Đokoviću izgubil v dramatičnem finalu, na OP ZDA pa je v slovo pomahal v četrtfinalu.

Roger Federer je trenutno v Ženevi, kjer bo od petka na sporedu turnir Laver Cup, na katerem se bosta med seboj pomerili ekipi Evrope in sveta.