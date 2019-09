Nekatere so se vrnile še boljše

Pred dnevi je s svojo vrnitvijo na teniška igrišča športno javnost presenetila Kim Clijsters. Šestintridesetletna Belgijka je danes mati treh otrok, zanjo pa je to že druga vrnitev na športna igrišča. Seveda Clijstersova ni niti prva niti zadnja, ki se je odločila za to potezo. V rubriki TOP 10 smo izbrali nekaj najbolj zanimivih, med njimi je tudi nekaj uspešnih slovenskih športnic, ki so se uspešno vrnile po porodu.

Kim Clijsters Foto: Guliver/Getty Images

Kim Clijsters

Začeli smo že pri omenjeni Kim Clijsters, nekdanji prvi igralki sveta, ki se bo na teniška igrišča vrnila prihodnje leto (2020). To bo zanjo že druga vrnitev v teniško karavano. Prvič se je upokojila leta 2007, a se je leta 2009 vrnila v velikem slogu. Na tretjem turnirju po vrnitvi in povabilu organizatorjev zmagala na OP ZDA. To je bil njen drugi naslov na turnirjih za grand slam. Naslednjo sezono je zmagala na petih turnirjih, vključno z vnovično zmago na OP ZDA. Takoj za tem je dobila še OP Avstralije in prišla na prvo mesto svetovne lestvice. Clijstersova se je drugič upokojila leta 2012, zdaj pa se znova vrača. Še enkrat tako uspešno?

Serena Williams

Serena Williams

Veliko vrnitev na teniška igrišča je prikazala tudi Serena Williams. Teniška igralka, ki je velja za eno od najbolj uspešnih športnic vseh časov. Pri Williamsovi je zanimivo, da je svoj zadnji turnir za grand slam osvojila na OP Avstralije, ko je bila v osmem tednu nosečnosti. Zanjo je izvedela šele nekaj dni pred tem začetkom turnirja. Serena se je na teniška igrišča vrnila leta 2018. Od takrat je igrala v štirih finalih za grand slam, a vedno ostala praznih rok, prav tako od takrat še nima zmage na turnirjih serije WTA, vseeno pa spada med najboljše igralke na svetu.

Marit Bjørgen Foto: Gulliver/Getty Images

Marit Bjørgen

Ena izmed tistih, ki spadajo v rubriko, je tudi Norvežanka Marit Bjørgen, vsekakor tudi ena od najboljših športnic vseh časov. S 15 olimpijskim medaljami velja za najuspešnejšo športnica na zimskih olimpijskih igrah, prav tako pa je s 114 posamičnimi zmagami najboljša športnica v teku na smučeh. Leta 2015, ko je bila na vrhuncu svoje kariere, je šokirala z novico, da je noseča. A daleč od tega, da jo je materinstvo ustavilo. Leta 2017, ko je bila stara 36 let, je na svetovnem prvenstvu osvojila štiri zlate medalje. Spomladi leta 2018 je sporočila, da se umika iz profesionalnega športa.

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman Foto: Boštjan Boh

Špela Ponomarenko Janić

Med vzornicami je tudi Špela Ponomarenko Janić, kajakašica na mirnih vodah. Špela je danes mati dveh otrok in po vsakem rojstvu se je vrnila v velikem slogu. Letos se je znova vrnila in skupaj z Anjo Osterman zablestela na največjih tekmovanjih. Vsakokrat, ko sta se letos prikazali na štartu, sta pristali na stopničkah. Nič drugače ni bilo na zadnjem svetovnem prvenstvu v Szegedu. Osvojili sta srebrno in bronasto medaljo ter si s tem priborili olimpijsko vozovnico.

Katja Višnar Foto: Facebook

Katja Višnar

Zelo dobro se je od slovenskih športnic v vlogi mame in tekmovalke znašla tudi Katja Višnar, smučarska tekačica. Višnarjeva je mamica postala leta 2015, ko je rodila sina Ludviga. Njena vztrajnost se je na koncu vendarle splačala. Blejka je lani skupaj z Anamarijo Lampič na svetovnem prvenstvu Seefeldu v ekipnem šprintu zasedla 2. mesto. Katja se je po tem uspehu odločila, da bo tekmovala še eno sezono, potem ko je bilo pred tem bolj kot ne jasno, da bo končala športno pot.

Snežana Vukmirović Foto: Vid Ponikvar

Snežana Vukmirović

Snežana Vukmirović, slovenska atletinja, je sicer lani končala športno kariero, a tudi ona je po rojstvu hčerke Lare dosegala najboljše rezultate. Pohvali se lahko z nekaj vrhunskimi dosežki. Leta 2013 je bila finalistka svetovnega prvenstva v Moskvi, kjer je bila deveta. Najbližje medalji na velikih tekmovanjih je bila leta 2011, ko je bila na dvoranskem evropskem prvenstvu četrta. Leta 2013 je na sredozemskih igrah osvojila srebro. Njen osebni rekord v troskoku je 14,58 metra. Dosegla ga je leta 2013. Istega leta je postavila tudi osebni rekord v skoku v daljino (653 centimetrov). Svojo športno pot je končala pri 35 letih.

Tina Lipicer Samec Foto: Osebni arhiv Tine Lipicer Samec

Tina Lipicer Samec

Lani se je za vrnitev v profesionalni šport odločila Tina Lipicer Samec, ena od najboljših slovenskih odbojkaric vseh časov. Nekdanja slovenska reprezentantka je v svoji karieri igrala za kar 16 različnih klubov v šestih različnih državah, njen največji uspeh v karieri pa je igranje na zaključnem turnirju četverice lige prvakinj v sezoni 2011/12, ko je s Cannesom izgubila šele v finalu proti Fenerbahčeju in postala evropska klubska podprvakinja. Leta 2009 je z ekipo Vini Monteschiavo Jesi osvojila tudi pokal Challenge. Tokrat se je odločila za ambiciozni GEN-I Volley, kjer je pred skoraj 20 leti že igrala.

Martina Ratej Foto: Peter Kastelic/ Sportida

Martina Ratej

Posebno zgodbo ima tudi Marina Ratej, slovenska rekorderka v metu kopja. Ratejeva je danes mati dveh otrok in je lani dosegla najboljši rezultat na evropskem prvenstvu. Tam je le za 18 centimetrov zgrešila bronasto medaljo. Njeni začetki segajo v devetdeseta leta, za odločilen korak pa se je odločila leta 2006. Ratejeva bo nastopila tudi na prihajajočem svetovnem prvenstvu v Dohi.

Dana Vollmer Foto: Gulliver/Getty Images

Dana Vollmer

Dana Vollmer je nekdanja ameriška plavalka, ki je velik del življenja posvetila temu športu. Leta 2000 je bila z 12 leti najmlajša plavalka, ki je tekmovala na izbirnih tekmah za olimpijske igre. Takrat se ji ni uspelo uvrstiti v reprezentanco. Veliko bolj uspešna je bila leta 2004 in 2012, ko je domov prinesla celo kopico medalj. Samo v Londonu je osvojila tri zlate medalje. Leta 2015 se je zaradi nosečnosti umaknila, leto pozneje se je z olimpijskih iger v Riu vrnila s tremi olimpijskimi medaljami.

Candace Parker Foto: Guliver/Getty Images

Candace Parker

Ena od tistih, ki so se uspešno vrnile po porodu, je tudi ameriška košarkarica Candace Parker. Ta je svoj talent kazala že na srednji, ko je postala prva in edina, ki so jo dve leti zapored nagradili z WNBA's rookie of the year in most valuable player award. Na univerzi je postala prva igralka, ki je na tekmi študentske lige žogo zabila v koš. Nato je prišel čas rojstva njene hčerke, a se je že sedem tednov po tem vrnila k športu in v sezoni 2012/13 postala najkoristnejša igralka. Prav tako je bila članica ameriške reprezentance, ki je leta 2012 in 2016 zmagala na olimpijskih igrah.