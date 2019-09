Na atletsko SP potuje sedmerica Slovenk, najvišje meri Šutejeva

To je sedmerica atletinj, ki bo slovenske barve zastopala na vrhuncu letošnje atletske sezone - svetovnem prvenstvu v Dohi, ki bo na sporedu med 27. septembrom in 6. oktobrom. Vsi ljubitelji atletike bomo držali pesti za čim boljše dosežke! Gremo punce! ... #roadtodoha #atletskazvezaslovenije #azs #sloatletika #svetovnoprvenstvo #doha2019

A post shared by Atletska zveza Slovenije (@atletska_zveza_slovenije) on Sep 18, 2019 at 5:58am PDT