Sijajen dan za Marušo Černjul, ki bo kljub zlomu roke odpotovala na SP

Maruša Černjul (Kladivar) je prvi dan ekipnega državnega prvenstva v atletiki, ki poteka v Velenju, zmagala v skoku v višino z 1,87 m in je po svojem prvem nastopu po tritedenskem premoru zaradi poškodbe čutila olajšanje.

Njen nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 27. septembrom in 6. oktobrom v Dohi, tako ni več vprašljiv. Martina Ratej (Kladivar) je bila razočarana v metu kopja z zgolj 57,84 m.

Anita Horvat (Velenje), tretja Slovenka z zanesljivim nastopom na SP, pa je na 400 m (54,39) nastopila le za trening in nato ob koncu velenjsko štafeto 4 X 100 m popeljala do zmage.

Nejc Pleško (Olimpija) v metu kladiva ni presegel 70 m (69,86 m) in ga zelo verjetno ne bo na SP. Neja Filipič (Mass) je v troskoku s 12,97 m za tri centimetre prehitela Evo Pepelnak (Kladivar, 12,94 m). Agata Zupin (Velenje), slovenska rekorderka na 400 m ovire, je v odsotnosti Maje Mihalinec prepričljivo zmagala na 100 m (11,77).

Šentjernejčanka Klara Lukan, ki je letos na evropskem prvenstvu za starejše mladince do 20 let v Borasu na Švedskem osvojila zlato na 5000 metrov, je na tej razdalji zmagala tudi tokrat. To je bil njen zadnji nastop na atletskih stadionih letos, decembra jo čaka še EP v krosu.

Černjulova je morala 23. avgusta na operacijo, ker si je zlomila levo roko, ko je na treningu nerodno pristala na letvici. Njen nastop na SP je bil tako pod vprašajem, a zdaj ne več. Nastopila je s posebno opornico za zaščito poškodbe, zaradi katere bo še leto dni imela v roki ploščico in vijake.

Martina Ratej še ni zadovoljna s tem, kako meče. Foto: Peter Kastelic/ Sportida

Sedaj je nastopilo veliko olajšanje

"Po pravici povedano nisem vedela, kaj pričakovati. Čeprav so zadnji treningi dobro kazali, pa sem vseeno imela tremo. Imela sem nekaj težav, kako sestaviti celoten nastop. Nekaj časa sem imela dober zalet, pa potem sam odriv, dvakrat pa mi je kar uspelo. Zato je sedaj zame nastopilo olajšanje. Čaka me še deset dni, da povežem nastop in mislim, da bi na SP lahko skočila prek 1,90 m," je bila zadovoljna Černjulova.

Horvatova je za manj kot pol sekunde šele v zaključku ugnala Majo Ćirić (Mass). "To je bila bolj trening tekma, ki je niti nisem imela posebej načrtovane. Šla sem na zmago, zaradi točk za klub. Sedaj me čakajo le še zaključni treningi in upam, da bom na SP v pravi formi," je povedala Horvatova.

Ratejeva je imela v štirih izvedenih serijah dva neveljavna poskusa, dva meta pa sta poletela le prek 57 m. "Pričakovala sem boljšo tekmo, da bi z boljšimi občutki odšla na SP. A se ni izšlo, imam še vedno težave z metom, ne sestavim vsega nastopa, kot je treba. Pri izmetu imam težave, zamujam s spodnjim delom. Skušala se bom podzavestno zbuditi in najti občutke iz prejšnjih sezon," pa je po zadnji tekmi pred SP povedala Ratejeva.

Izidi, prvi dan:

Ekipno:

Moški:

1. Mass Ljubljana 7060 točk

2. Kladivar Celje 6979

3. Triglav Kranj 6269

Posamično:

Moški:

100 m:

1. Matevž Šuštaršič (Krk) 10,95

2. Rok Kocina (Gor) 11,10

3. Žiga Benko (Kla) 11,19



400 m:

1. Lovro Mesec Košir (Mass) 47,70

2. Rok Ferlan (Tri) 47,77

3. Žan Rudolf (Mass) 47,90



1500 m:

1. Jan Petrač (Mass) 4:03,57

2. Maj Popelar (Kla) 4:05,70

3. Domen Marš (Tri) 4:09,65



5000 m:

1. Vid Botolin (Kla) 14:53,73

2. Matija Rizmal (Rad) 14:59,10

3. Simon Navodnik (Kla) 15:38,52



110 m ovire:

1. Rok Renner (Kla) 16,40



4x100 m:

1. Krka Novo mesto 42,67

2. Triglav Kranj 42,78

3. Gorica 43,11



Daljina:

1. Rok Renner (Kla) 7,31

2. Dino Subašič (Vel) 7,09

3. Tan Černigoj (Mass) 6,69



Palica:

1. Ambrož Tičar (Kro) 5,00

2. Ambrož Škafar (Tri) 4,30

3. Domen Maj Sadić (Mass) 4,30



Krogla:

1. Tadej Hribar (Krk) 14,97

2. Blaž Zupančič (Mass) 12,75

3. Andrej Kostarakov (Kro) 12,56



Kladivo:

1. Nejc Pleško (Oli) 69,86

2. Urban Henigman (Krk) 49,64

3. Mojca Černigoj Gaj (Mass) 48,62



Ženske:

100 m (+0,6 m/s):

1. Agata Zupin (Vel) 11,77

2. Iza Obal (Kro) 12,25

3. Eva Lajhar (Kla) 12,54



400 m:

1. Anita Horvat (Vel) 54,32.

2. Maja Ćirić (Mass) 54,72

3. Tija Ocvirk (Kla) 57,82



1500 m:

1. Ingrid Železnik (Krk) 4:48,15

2. Veronika Sadek (Mass) 4:50,53

3. Hana Šurk (Kro) 4:54,55



5000 m:

1. Klara Lukan (Mass) 17:12,22

2. Ana Grobler (Krk) 19:36,19

3. Barbara Kok (Kla) 20:29,24



100 m ovire (+0,4 m/s):

1. Eva Murn (Krk) 15,45

2. Vika Rutar (Mass) 15,66

3. Sara Grubič (Krk) 15,71



4x100 m:

1. Velenje 47,40

2. Mass Ljubljana 47,61

3. Kladivar Celje 48,43



Troskok:

1. Neja Filipič (Mass) 12,97

2. Eva Pepelnak (Kla) 12,94

3. Nika Jenko (Vel) 10,24



Višina:

1. Maruša Černjul (Kla) 1,87

2. Lia Apostolovski (Mass) 1,85

3. Monika Podlogar (Tri) 1,68



Disk:

1. Veronika Domjan (Ptu) 50,75

2. Hana Urankar (Kla) 43,56

3. Viktorija G. Stojkovič (Kro) 33,87



Kopje:

1. Martina Ratej (Kla) 57,84

2. Tina Vaupot (Mass) 43,27

3. Bernarda Letnar (Vel) 37,77