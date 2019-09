Evropska atletska reprezentanca ugnala ZDA

Tudi Martina Ratej in Luka Janežič sta Evropi pomagala do zmage.

Na atletskem dvoboju med Evropo in ZDA, ki je dva dneva potekal v Minsku, je ekipa Evrope s 724,5 točke prepričljivo ugnala reprezentanco ZDA, ki je zbrala 601,5 točke. Razlika je bila po prvem dnevu veliko manjša, Evropa je vodila z 328 točkami, ZDA so jih imele 312.

Že prvi dan sta v ekipi stare celine nastopila dva slovenska tekmovalca. Martina Ratej v metu kopja zasedla šesto mesto (58,64 m). Drugi slovenski rekorder Luka Janežič je v teku na 400 m zasedel sedmo mesto (46,89).

V beloruski prestolnici je potekal dvoboj (The Match), kot so kratko poimenovali atletsko tekmo med Evropo in ZDA, ki je letos obnovljena verzija tovrstnih prestižnih tekmovanj iz šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja.

