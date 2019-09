Šutejeva rekordno, Janežič razočaran

"Vso sezono sem v zelo dobri formi, zadnje tekme skačem prek 4,70 m, kar je res zelo dobro. Zelo sem samozavestna, mirno grem na svetovno prvenstvo v Doho. Pričakujem, da bom tam zelo dobro nastopila," je povedala Šutejeva.

Njen trener Milan Kranjc pa je veselo vzkliknil: "Pa smo sedaj med deseterico na svetu. Res je, Tina je v izjemni formi, tudi v mednarodnem merilu dosega vrhunske dosežke."

Normo za SP ima tako kot Šutejeva tudi Maruša Mišmaš (Mass) na 3000 m zapreke, ki je v testni tekmi edina tekla na kilometer krajši razdalji z ovirami (6:19,49).

Luka Janežič (Kladivar), najboljši slovenski atlet v zadnjih letih, pa ta čas še nima zagotovljenega nastopa na SP. Slovenski rekorder lahko le upa, da ga bo Mednarodna atletska zveza (Iaaf) naknadno uvrstila za tek na 400 m. V Velenju je zmagal na pol krajši razdalji, a ni mogel skriti razočaranja, ker je po izdih sicer na mestih, ki vodjo na SP.

Nima nobenega pojasnila, zakaj je tako

"Nimam nobenega pojasnila o tem, zakaj me ni na seznamu, nima ga niti slovenska zveza ali Iaaf. Iz slednje so poslali seznam na AZS konec tedna, a mene ni bilo na njem. Baje, to ni potrjeno, naj bi bilo na seznamu okrog deset tekmovalcev iz majhnih držav, ki nimajo norm in le enega prijavljenega tekmovalca. To se je zgodilo prav na 400 m. Niso pa pojasnili, zakaj je deseterica z veliko boljšimi izidi na lestvici izpadla. Tega nimamo črno na belem," je pojasnil Janežič.

Luka Janežič je naletel na nepričakovane težave. Foto: Vid Ponikvar

Po sobotni tesni zmagi na 400 m je Anita Horvat (Velenje) z 24,13 tokrat na pol krajši razdalji izgubila dvoboj z Majo Ćirić (Mass, 24,08). Evropski mlajši članski prvak v metu diska Kristjan Čeh (Ptuj) pa je bil uspešen z metom 61,43 m.

V teku na 400 m ovire je Agata Zupin (Velenje) s 57,97 na 400 m ovire edina tekla pod minuto in po sobotnem slavju na 100 m zabeležila dvojno posamično zmago. Kot tudi Klara Lukan na 3000 in 5000 m ter Neja Filipič, ki je po sobotnem prvem mestu v troskoku s 6,15 m dobila nov obračun v skoku v daljino z Evo Pepelnak (Kladivar, 5,97 m).

Matija Kranjc (Mass), ki meta kopja zaradi zaposlitve v zadnjem času ne trenira več toliko, kot v preteklosti, ko se je uvrščal na velika tekmovanja, je bil z naskokom edini, ki je presegel 70 m (71,38 m).

V ekipni konkurenci dvodnevnega DP je med atleti slavil celjski Kladivar, v ženski pa ljubljanski Mass.

Ekipno, končni vrstni red:

Moški:

1. Kladvar Celje 16.208 točk

2. Mass Ljubljana 13.797

3. Triglav Kranj 12.679



Ženske:

1. Masss 17.798

2. Kladivar 16.783

3. Velenje 13.823

Posamično:

Moški:

200 m (veter: -1,5 m/s):

1. Luka Janežič (Kla) 21,47

2. Matevž Šuštaršič (Krk) 22,03

3. Rok Ferlan (Tri) 22,04



800 m:

1. Žan Rudolf (Mass) 1:51,27

2. Jan Vukovič (Kla) 1:51.52

3. Rok Markelj (Tri) 1:53,32



3000 m:

1. Jan Kokalj (Kla) 8:25,01

2. Maj Popelar (Kla) 8:56,63

3. Aljaž Renko (Rad) 9:09,15



400 m ovire:

1. Emir Bekrić (Mass) 53,04

2. Matic Ian Guček (Kla) 53,61

3. Marko Pepelnak (Kla) 56,28



2000 m zapreke:

1. Matevž Cimermančič (Mass) 5:56,45

2. Alen Lamper (Kla) 6:16,60

3. Bor Bauman (Kla) 6:17,73



4x400 m:

1. Triglav 3:18,08

2. Kladivar 3:23,85

3. Velenje 3:32,76



Višina:

1. Juš Smole (Kro) 1,98

2. Axel Luxa (Mass) 1,98

3. Rok Renner (Kla) 1,95



Troskok:

1. Tine Šuligoj (Gor) 14,68

2. Dino Subašič (Vel) 14,43

3. Vid Železnik (Kla) 13.62



Disk:

1. Kristjan Čeh (Ptu) 61,43

2. Tadej Hribar (Krk) 50,13

3. Luka Lah (Vel) 39,23



Kopje:

1. Matija Kranjc (Mass) 71,38

2. Filip Dominković (Vel) 63,26

3. Klemen Bučar (Krk) 59,52

Ženske

200 m (-0,3 m/s):

1. Maja Ćirić (Mass) 24,08

2. Anita Horvat (Vel) 24,13

3. Vladislava Tuhaj (Mass) 24,25



800 m:

1. Jerneja Smonkar (Vel) 2:10,44

2. Vernika Sadek (Mass) 2:14,39

3. Ingrid Železnik (Krk) 2:19,14



3000 m:

1. Klara Lukan (Mass) 9:42,93

2. Urška Martinec (Pom) 10:41,48

3. Urška Krašovec (Mass) 10:56,74



400 m ovire:

1. Agata Zupin (Vel) 57,97

2. Aneja Simončič (Mass) 1:00,13

3. Brina Mljač (Mass) 1:08,42



2000 m zapreke:

1. Maruša Mišmaš (Mass) 6:19,49



4x400 m:

1. Velenje 3:41,22

2. Mass 3:42,21

3. Kladivar 4:08,56



Palica:

1. Tina Šutej (Kla) 4,73, slovenski rekord

2. Leda Krošelj (Kro) 3,60

3. Ajda Osolnik (Mass) 3,20



Daljina:

1. Neja Filipič (Mass) 6,15

2. Eva Pepelnak (Kla) 5,97

3. Martina Jan (Kro) 5,38



Krogla:

1. Tjaša Zajc (Mass) 11,28

2. Hana Urankar (Kla) 10,58

3. Bernarda Letnar (Vel) 9,60



Kladivo:

1. Ana Sušec (Kro) 48,16

2. Esma Pajt (Kla) 48,11

3. Nika Kumar (Vel) 33,33