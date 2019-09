Zelo slaba novica za najboljšega slovenskega atleta. Čaka ga živčna vojna.

Udeležence naj bi po napovedih Iaaf dokončno sporočila naslednji teden, v torek, saj ima do ponedeljka, 16. septembra ob polnoči, rok za dokončno oblikovanje list udeležencev.

Janežič je ta čas sicer po mestih v krogu tistih, ki bi lahko nastopili na SP, je na 43. mestu po izidih na 400 m.

Nobenega pojasnila, zakaj ga ni na seznamu

"Nimam nobenega pojasnila o tem, zakaj me ni na seznamu, nima ga niti slovenska zveza ali Iaaf. Iz slednje so poslali seznam na AZS konec tedna, a mene ni bilo na njem. Baje, to ni potrjeno, naj bi bilo na seznamu okrog deset tekmovalcev iz majhnih držav, ki nimajo norm in le enega prijavljenega tekmovalca. To se je zgodilo prav na 400 m. Niso pa pojasnili, zakaj je deseterica z veliko boljšimi izidi na lestvici izpadla. Tega nimamo črno na belem," je pojasnil Janežič.

"Psihično je vse skupaj zelo težko zame. Vso sezono se pripravljam na SP. Živčen sem bil zadnjih 14 dni, ko sem gledal, kako se spreminjajo izidi na lestvici. Ostal sem med potniki, potem pa izvem, da me ni na seznamu. Upam sicer, da bi se vendarle uvrstil, a bo to zelo težko, poleg tega pa bodo zaradi vsega tega psihičnega stresa zaključne priprave za SP zelo težke in bi tam zelo težko dobro nastopil, vsaj kot se trenutno počutim," je se dodal razočarani Janežič.

Foto: Vid Ponikvar

Sedem slovenskih atletov z možnostjo nastopa v Dohi

Trenutno je tako sedem slovenskih atletov z možnostjo nastopa na SP v Dohi. Norme so dosegle Tina Šutej (Kladivar) v skoku s palico, Martina Ratej (Kladivar) v metu kopja, Maruša Mišmaš (Mass) v teku na 3000 m zapreke in Maja Mihalinec (Mass) v teku na 200 m.

Po izidih bodo nastopile Anita Horvat (Velenje) na 400 m, Barbara Špiler (Brežice) v metu kladiva in Maruša Černjul (Kladivar) v skoku v višino.

Mišmaševa (na 1500 m) in Mihalinčeva (na 100 m) bi lahko v katarski prestolnici nastopili v dveh disciplinah, saj sta na tudi v drugih uvrščeni po doseženih izidih.

Izmed preostalih Slovencev sta bila najbližje nastopu na SP Kristijan Čeh (Ptuj) v metu diska in Nejc Pleško (Olimpija) v metu kladiva, ki sta bila le za nekaj mest na lestvicah pod mejo, ki še vodi v Doho, ter bosta tja potovala ob morebitnih odpovedih tekmecev pred njima, kar pa je ta čas malo verjetno.