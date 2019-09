Vrhunec leta kraljice športov z najmanj osmimi Slovenci?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek zvečer poteče rok za doseganje mednarodnih norm za svetovno prvenstvo v atletiki, ki bo v Dohi med 27. septembrom in 6. oktobrom. Četverica Slovenk si je že izborila pot v katarsko prestolnico z doseženimi normami, še nekaj slovenskih predstavnikov pa bo tja potovalo zaradi svoje uvrstitve na mednarodnih lestvicah posameznih disciplin. Skupaj bi na SP verjetno lahko nastopilo najmanj osem slovenskih atletinj in atletov.

Norme so dosegle Tina Šutej (Kladivar), ki je 14. v skoku s palico, Martina Ratej (Kladivar), prav tako 14. v metu kopja, Maruša Mišmaš (Mass) je na 12. mestu v teku na tri tisoč metrov z zaprekami in Maja Mihalinec (Mass), 26. v teku na 200 metrov.

Luka Janežič (Kladivar) je na 43. mestu na 400 metrov, Anita Horvat (Velenje) je prav tako 43. na 400 metrov, Barbara Špiler (Brežice) je 27. v metu kladiva in Maruša Černjul (Kladivar) na 28. v skoku v višino. Najbolj vprašljiv je nastop Černjulove, ki so ji 23. avgusta operirali zlomljeno levo roko. To si je nesrečno poškodovala na treningu, ko je nerodno pristala na letvici.

Čeh in Pleško blizu SP

Nejc Pleško se spogleduje z nastopom na največjem atletskem tekmovanju. Foto: Peter Kastelic/ Sportida Mišmaševa (38. na 1500 metrov) in Mihalinčeva (47. na 100 metrov) bi lahko v katarski prestolnici nastopili v dveh disciplinah, saj sta na tudi v drugih tja še vedno uvrščeni po doseženih izidih. Za Mišmaševo je manj verjetno, da bi nastopila v dveh disciplinah, Mihalinčeva pa bo zagotovo tekla tako na 100 metrov kot na pol stadionskega kroga.

Najbližje nastopu na SP sta izmed ostalih Kristijan Čeh (Ptuj) v metu diska in Nejc Pleško (Olimpija) v metu kladiva. Le za nekaj mest sta na lestvicah za mejo, ki še vodi v Doho, ter bosta tja potovala ob morebitnih odpovedih tekmecev pred njima.

Mednarodna atletska zveza (Iaaf) bo med 8. in 11. septembrom razdelila preostale kvote in jih poslala nacionalnim panožnim zvezam, tudi slovenski AZS. Te imajo nato 24 ur časa za potrditev list, 16. septembra pa bo Iaaf objavila končno listo prijav.