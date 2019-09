Odmevna zmaga Mihalinčeve, ki je izpolnila normo za SP

Maja Mihalinec je na atletskem mitingu Mednarodne atletske zveze (Iaaf) v Zagrebu zmagala v teku na 200 m in z osebnim rekordom 22,88 sekunde dosegla normo (23,02) za svetovno prvenstvo, ki bo v Dohi med 27. septembrom in 6. oktobrom. S tem je potrdila letošnjo izvrstno sezono.

Mihalinčeva je v brezvetrju (0,0 m/s) za 16 stotink zaostala za slovenskim rekordom (22,72), ki ga je Merlene Ottey, s tridesetimi medaljami na velikih tekmovanjih ena najboljših atletinj vseh časov, tekla na olimpijskih igrah leta 2004 v Atenah.

Na 69. Hanžekovićevem memorialu so nastopili še trije slovenski rekorderji. Martina Ratej, ki že ima normo za SP v metu kopja, je bila četrta (60,50 m), Anita Horvat pa je bila na 400 m osma (52,90) in je še med tistimi, ki so na lestvici izidov med potniki za SP. Zadnjo možnost je zapravil Žan Rudolf; na 800 m je bil v teku B osmi (1:48,10) in skupno 18.

"Moram reči, da se z normo sploh nisem obremenjevala. Skušala sem teči na čim boljši izid in na zmago. Vso sezono tečem že zelo dobro, vedela sem, da sem imela osebni rekord v nogah, ampak sem imela skoraj vedno veter v prsi. Tokrat temu ni bilo tako in sem vesela uspešnega nastopa, je pa res, da sem le za malo zgrešila normo za olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu," je povedala Mihalinčeva.

Mihalinčeva je v tej sezoni v izvrstni formi. Foto: Peter Kastelic/AZS

Tudi v teku na 100 m je še v krogu tistih, ki so ta čas na listi za SP. "Upam, da bo tako ostalo še tri dni, ko izteče rok za norme, in da bom tekmovala v Dohi v dveh disciplinah," je dodala Mozirjanka, ki je do zmage prišla v zaključku teka z izjemnim pospeševanjem, saj so bile še 40 m pred ciljem nekaj tekmovalk v boljšem položaju.

V hrvaški prestolnici je bila za njo druga Američanka Brittany Brown (22,91), tretja pa Tynia Gaither iz Bahamov (22,93). V metu kopja je slavila olimpijska zmagovalka, domačinka Sara Kolak, z novim rekordom mitinga (66,42 m).

Ratejeva za dober meter zaostala za normo za SP

Martina Ratej je 60,40 m zmogla v peti seriji, s čemer je prešla na četrto mesto in za dober meter zaostala za normo za SP (61,50 m), ki jo je nekajkrat letos že presegla. V zadnji seriji je zaradi slabega meta, kot že v nekaj prejšnjih, namerno prestopila in ji dosežka niso merili. Imela je le dva veljavna meta, še 59,24 m v prvi seriji.

"Nekaj dni po državnem prvenstvu sem začutila bolečine v hrbtu, 14 dni nisem trenirala in šele zadnji teden vadim brez bolečin. Pričakovala sem malo daljši met. Sem pa obenem tudi v bazičnih pripravah za SP. Glede na to in omenjene težave s hrbtom je bil nastop kar dober. Imam pa težave v izmetu, sem malo prepočasna. A je še kar precej časa do SP, da se dobro pripravim. Moj cilj v Dohi pa je finale," je napovedala Ratejeva.

Martina Ratej je imela le dva veljavna meta. Foto: Peter Kastelic/ Sportida

Izjemna je bila konkurenca v teku na stadionski krog, kjer je slavila aktualna svetovna prvakinja Phyllis Francis iz ZDA (51,02) pred rojakinjo Alison Felix (51,67), dobitnico šestih zlatih medalj z OI in enajstih s SP.

Horvatova pričakovala več

"Več sem pričakovala od današnje tekme. Računala sem na normo za SP, a smo vse tekle bolj slabo. Sem uvrščena na SP in upam, da bo tako do 6. septembra, ko se lov na norme zaključi. Res je sicer, da je bila konkurenca zelo močna, a bi lahko kakšno tekmovalko tudi prehitela. Prva proga tudi ni bila najbolj ugodna, toda letos sem na njej že kar nekajkrat tekla in zame to ni bilo presenečenje," je pojasnila Horvatova.

Na 800 m je bil najboljši Amel Tuka iz Bosne in Hercegovine (1:44,78), Rudolf pa je zelo zaostal za normo za SP (1:45,80).

"Upal sem, da bom tekel nov državni rekord, a naša skupina ni bila hitra. Nastopil bom še na ekipnem DP v Velenju sredi meseca, ampak sem kar že malo sit sezone in lova na normo za SP. Težko je bilo dobiti dobro tekmo, če nimaš osebnega rekorda 1:45. Skoraj vse tekme v sezoni sem imel taktične, tam pa norme ne moreš doseči," je pojasnil Rudolf.

Justin Gatlin, aktualni svetovni prvak in prvi na OI v Atenah, pa je bil v teku na 100 m, v zadnji disciplini mitinga, četrti (10,29). A se je slabih deset metrov pred ciljem prijel za stegensko mišico in je potem odšepal skozi cilj. Zmagal je njegov rojak Mike Rodgers (10,04).

