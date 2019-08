Mihalinčeva druga, Horvatova tretja v Italiji

Anita Horvat je bila tretja v teku na 400 m (52,50), na 400 m ovire pa je bila Agata Zupin sedma (57,85).

Mihalinčeva sicer tudi tokrat zgrešila normo (11,24) za svetovno prvenstvo, ki bo v Dohi med 27. septembrom in 6. oktobrom, vendar je izvrstno nadaljevala zelo dobro sezono. Pred njo je bila le Bowie.

"Še ena super tekma in uvrstitev na mitingu res visoke ravni. Zato sem zelo vesela. Glede na dosežene rezultate pogoji niso bili najboljši, čeprav uradno merjenje vetra to ni pokazalo. Pred dnevi je Bowie v Madridu tekla 11,09. Sama sem si sicer tokrat želela boljšega časa, a je na takem mitingu treba teči tudi tek za dobro uvrstitev. In s tem sem znova pridobila kar nekaj pomembnih točk za uvrstitev na olimpijske igre prihodnje leto," je bila zadovoljna Mihalinčeva.

Za njo to tokrat zaostale tudi na tretjem mestu Izraelka Diana Vaisman (11,50), Bahamka Tynia Gaither (11,56), finalistka SP v Londonu in bronasta na letošnjih vseameriških igrah, ter Američanka Kiara Parker (11,72) na petem mestu.

Horvatova zadovoljna

V teku na en stadionski krog je zmagala Jamajčanka Stephanie McPhearson (52,04), dobitnica številnih, tudi zlatih medalj v štafetah in posamično. Druga je bila Američanka Jade Stepter (52,10).

"Zadovoljna sem, ker je to moj drugi tek v treh dnevih in komaj čakam, da se spočijem. Začela sem prepočasi. Po 200 m sem začela dodajati, dobila moč, prehitevala sem tekmece in uspelo mi je priti do tretjega mesta. To je res lep dosežek. Konkurenca je bila zelo močna in niti nisem hotela gledati startne liste. A sem tekmice videla nato v prijavnici tik pred tekmo, kar pa mi ni vzelo kril," je pojasnila Horvatova.

Na nizkih ovirah je zmagala Danka Sara Slott Petersen (54,89), srebrna na prejšnjih olimpijskih igrah v Riu 2016, tega leta pa je bila tudi evropska prvakinja.

Zupinova je bila vesela, da je tekla hitreje kot na prejšnji tekmi po premoru zaradi poškodbe za reprezentanco na ekipnem evropskem pokalu v Varaždinu. "Zelo sem zadovoljna, ker tečem brez bolečin in upam, da bo tudi naprej tako."

