Horvatova in Janežič peta v Madridu

Anita Horvat: "Sem sicer trenutno med tistimi, ki so na seznamu za Doho, a to ni dovolj zame.

Anita Horvat: "Sem sicer trenutno med tistimi, ki so na seznamu za Doho, a to ni dovolj zame. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska atleta Anita Horvat in Luka Janežič sta bila peta na atletskem mitingu v Madridu v teku na 400 m. Horvatova je tekla 52,15 sekunde, Janežič pa 45,98. Zmagala sta Emmanuel Bamidele iz Katarja (44,85) in Polina Miller iz Rusije (51,00).

Janežič in Horvatova sicer še nista izpolnila visoko postavljenih mednarodnih norm za svetovno prvenstvo v Dohi, ki bo med 27. septembrom in 6. oktobrom, sta pa trenutno na mednarodnih lestvicah uvrščena na največjo tekmo v kraljici športov v sezoni.

Želi si doseči normo za SP

"Sem sicer trenutno med tistimi, ki so na seznamu za Doho, a to ni dovolj zame. Res si želim doseči normo za SP in si s tem zanesljivo zagotoviti tekmo v katarski prestolnici. Tudi danes sem začela malo prepočasi, a sem tekmice ujela prej kot običajno. V zadnjih 100 m pa sem bila znova zelo hitra. Dosegla sem dober čas glede na mojo letošnjo sezono. Upam še na kaj več v torek v Roverettu, nato pa me teden dni po tekmi v Italiji čaka še nastop v Zagrebu," je povedala Horvatova.

"Na tekmo se nisem posebej pripravljal, po premoru je bilo to bolj testno tekmovanje." Foto: Vid Ponikvar

"Po evropskem ekipnem prvenstvu v Varaždinu nisem tekmoval in sem se posvetil treningom. Nastopil sem iz polnega treninga, nisem natančno vedel, kaj pričakovati, vendar sem na koncu dosegel cilj. Dobro uvrstitev na močnem mitingu in čas pod 46 sekundami. Na tekmo se nisem posebej pripravljal, po premoru je bilo to bolj testno tekmovanje, ki pa sem ga uspešno opravil. Mogoče sem malo prepočasi začel prvih 100, 150 m, v zaključku pa sem uspel pospeševati in sem se počutil zelo močnega," je pojasnil Janežič.

"Zavedati se moramo, da je na 400 m le osem prog"

V finalu diamantne lige sezone bo nastopil le, če bi kdo izmed tekmecev odpovedal nastop, saj je v skupnem seštevku z 11 točkami deseti, na šestem mestu pa je pred njim skupaj s točko več četverica atletov. Janežič pa je bil povabljen v ekipo Evrope za atletski dvoboj z reprezentanco ZDA, ki bo 9. in 10. septembra v Minsku na olimpijskem stadionu Dinama. To bo zadnje večje tekmovanje pred SP.

"V Birminghamu, na zadnji kvalifikacijski tekmi diamantne lige, nisem tekmoval. Zavedati se moramo, da je na 400 m le osem prog, vsi tekmovalci na svetu in njihovi managerji se borijo, da dobijo priložnost. Žal mi je le malo manjkalo, da bi se prebil na finale, obenem pa se že zelo veselim tekme v Belorusiji. Sicer pa v času do SP veliko tekem ne bom imel več," je pojasnil Vodičan.

Preberite še: