Šok za Marušo Černjul: zlom roke in nastop na SP pod vprašajem

Slovenska atletinja Maruša Černjul (Kladivar Celje) si je zlomila levo roko, ko je na treningu skoka v višino nerodno pristala na letvici, in bila danes operirana, so sporočili iz Atletske zveze Slovenije (AZS). Dodali so, da je njen nastop na svetovnem prvenstvu v Dohi med 27. septembrom in 6. oktobrom pod velikim vprašajem.