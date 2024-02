Lia Apostolovski v močni konkurenci zmagala v Madridu

Druga je bila Ella Junnila, ki je tudi preskočila 1,89 m, a je imela več poskusov na prejšnji višini. Finka je bila bronasta pred tremi leti na dvoranskem evropskem prvenstvu v Torunu.

Tretja s prav tako 1,89 m je bila Airine Palšyte iz Litve, nekdanja dvoranska evropska prvakinja (2017). V Glasgowu je bila bronasta na dvoranskem EP pred petimi leti, pred osmimi pa je bila evropska prvakinja na prostem.

Šele šesta je bila Avstralka Eleanor Patterson, ki bo v Glasgowu branila srebro s prejšnjega SP pred dvema letoma v Beogradu. Nekdanja svetovna prvakinja na prostem, najboljša je bila leta 2022 v Eugenu, je bila avgusta lani na SP v Budimpešti druga.

Tekmo v Madridu je izbrala s posebnim namenom

"Prvič sem tekmovala na zlati seriji v dvorani in sem zelo vesela dosežka pred SP na Škotskem. Dobra konkurenca me le spodbudi in motivira, da nastopim še bolje. Zelo dobro se v taki zasedbi počutim in tekmujem," je povedala Apostolovski.

Tekmo v španski prestolnici je izbrala s posebnim namenom. "Želela sem preizkusiti skakališče, ki je podobno tistemu v Glasgowu. Na nekaj prejšnjih tekmah sem nastopila na podlagi, položeni na deske. Tokrat je bila trda podlaga in s tem dobra priprava za SP. Pogoji za nastop niso bili najboljši, ker je bilo zelo mrzlo. A sem bila v takih razmerah najboljša, zelo suvereno sem skakala, tudi na višjih višinah. Res sem zelo zadovoljna," je dodala Apostolovski.

Članica ljubljanskega Maasa je začetno višino tekme, 1,75 m, izpustila, nato pa v prvih poskusih nadaljevala na 1,80 m in 1,85 m. V drugem skoku je zmogla 1,89 m, ko je tudi prevzela vodstvo. Na 1,92 m je bila trikrat neuspešna.

