Osredotočena samo na tehniko, rezultat je le posledica dobre izvedbe

Lia Apostolovski bo na delu v Glasgowu že v petek, na prvi dan dvoranskega svetovnega prvenstva. Finale ženskega skoka v višino se bo začel ob 20.41 po slovenskem času, kvalifikacij pa zaradi majhnega števila prijavljenih tekmovalk sploh ne bo. "Zame je velik dosežek to, da sem že na svojem prvem dvoranskem svetovnem prvenstvu uvrščena med najboljše," je pred odhodom na Škotsko povedala 23-letna slovenska skakalka, ki je 13. februarja letos v Banski Bystrici na Slovaškem z 1,95 metra postavila osebni dvoranski rekord.

"Kar nekaj tekmic ima boljše rezultate od dveh metrov"

Med finalistkami Glasgowa ima slabši osebni rekord le Grkinja Tatiana Gusin (1,94 metra), ostalih devet tekmic je v karieri skočilo višje, pet tudi prek dveh metrov. To so Kazahstanka Nadežda Dubovitskaja (2,00), Ukrajinka Julija Levčenko in Američanka Vashti Cunningham (obe 2,02), pa Avstralka Nicola Olyslagers (2,03) in Ukrajinka Jaroslava Mahučik (2,06). Prav zadnji omenjeni imata tudi najboljša izida letošnje sezone, edini od finalistk sta v tej zimi že preskočili dva metra.

Slovenska reprezentanca (Filip Jakob Demšar, Nika Glojnarič, Lia Apostolovski, Neja Filipič, Anej Čurin Prapotnik in Rok Ferlan na 400 metrov) je že trenirala v dvorani Emirates v Glasgowu:

Lia Apostolovski ima deveti dosežek sezone, med njenimi petkovimi tekmicami so pred njo že omenjeni Olyslagersova in Mahučikova, pa še Srbkinja Angelina Topić in Američanka Cunnighamova (z deljenim petim izidom sezone). Nemka Christina Honsel si s Slovenko deli deveto mesto najboljših skakalk sezone, tudi najboljši izid te je namreč 1,95 metra. "Kar nekaj tekmic ima boljše rezultate od dveh metrov, tega ni mogoče zanemariti. Obenem pa je to le statistični podatek in statistiko se lahko interpretira na več načinov," je o razmerjih moči povedala Lia Apostolovski.

Na Škotskem manjkajo Jamajčanka Lamara Distin, lastnica tretjega najboljšega dosežka zime (2,00 metra), pa Nigerijka Temitope Simbiat Adeshina (2,00 metra), Rusinja Natalja Spiridonova (2,00) in Belorusinja Marija Žodzik (1,97 metra) pa ne smeta tekmovati zaradi ruske agresije na Ukrajino.

Rezultat prinese le dobra izvedba skoka

V Madridu je bilo za zmago dovolj že 1,89 metra. Foto: Reuters Pa ima tudi Lia Apostolovski načrt prav v Glasgowu morda izboljšati osebni rekord in se še približati ali celo preseči mejo dveh metrov? "S tem se ne obremenjujem, ne zadajam si nobenih rezultatskih ciljev, ne postavljam si nekih magičnih meja. Pomemben mi je ta tehnični napredek, mislim, da je ta ključen tudi za dober rezultat," odgovarja varovanka slovenskega rekorderja in nekdanjega olimpijca Rožleta Prezlja. To je njena tekmovalna filozofija, pravi. Osredotoča se le na izvedbo skoka, na tehniko, če ji dobro uspe, je posledica tudi dober rezultat. "Z nekimi konkretnimi cilji si le postavljaš meje in izgubljaš energijo po nepotrebnem."

V Glasgowu želi nastopiti sproščeno, to bo sicer njen krst na dvoranskih svetovnih prvenstvih, a tudi zadnja tekma zimske sezone. "Na tekmo grem lahko neobremenjena, obenem je to zadnja tekma letošnje zimske sezone, v kateri sem dosegla napredek v tehniki in pri izidih. Prepustila se bom toku tekme in bom pazila le nase in na tehnične podrobnosti," še poudarja skakalka, ki je na Škotsko odpotovala z imenitno popotnico.

V Madridu je 23. februarja z 1,89 metra zmagala v močni mednarodni konkurenci, dosegla svojo prvo zmago na zlati svetovni seriji v dvorani in na zadnji tekmi pred SP potrdila dobro formo in bila druga v skupnem seštevku svetovne serije letošnje zimske dvoranske sezone. Na tekmo v Madrid je odpotovala s prav posebnim namenom, želela se je namreč privaditi na podobno podlago, kot jo bo pričakala v Glasgowu.

Olimpijske igre še niso v v njenih mislih

Najbolj uživa na mitingih, ki so namenjeni prav skakalcem v višino. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Sicer večjih razlik med zimsko in poletno sezono pri skoku v višino ni, nam je razložila: "Edina večja razlika je ta, da se pozimi organizira veliko tekem, ki so namenjene zgolj skoku v višino. Se pravi, da se tekmuje samo v ženskem in moškem skoku v višino, ostalih disciplin pa tam ni. Na teh mitingih mi je vselej v veselje nastopati, takrat namreč ljudje res pridejo navijat samo za nas in nismo zapostavljeni na stadionu, kot je to običaj na večjih klasičnih tekmah. Saj ste najbrž tudi sami opazili, da se skok v višino le redko znajde v televizijskem prenosu."

Hčerka nekdanjega slovenskega rekorderja v skoku v višino Saše Apostolovskega ima več izkušenj z velikih tekmovanj v poletni sezoni. Leta 2022 je nastopila v finalu tako na svetovnem prvenstvu v Eugenu v ZDA (bila je 12.) kot tudi na evropskem prvenstvu v Münchnu (sedmo mesto), lani pa je svoj dosežek na svetovnih prvenstvih popravila za tri mesta in bila deveta v Budimpešti. Vrhunec letošnje sezone pa bodo seveda olimpijske igre v Parizu. Jih ima tudi Lia Apostolovski že v mislih?

"Trenutno sem z mislimi še povsem v zimski sezoni. Po tej sledi nekaj premora, potem pa se bo treba hitro vrniti na trening za poletno sezono. Mislim pa, da ne gre zapostavljati evropskega prvenstva, ki bo za nas prvi vrhunec poletne sezone in nas čaka že junija. To je potem moj naslednji fokus," odgovarja članica ljubljanskega kluba Mass.

