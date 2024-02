Na Škotsko po osebne rekorde, tudi medalja je dosegljiva

Na dvoranskem svetovnem prvenstvu v atletiki, ki ga bo od 1. do 3. marca gostil Glasgow na Škotskem, bo nastopila šesterica slovenskih atletinj in atletov. Filip Jakob Demšar in Nika Glojnarič (Brežice) v teku na 60 metrov z ovirami, Lia Apostolovski v skoku v višino, Neja Filipič v troskoku, Anej Čurin Prapotnik na 60 metrov in Rok Ferlan na 400 metrov. Vodstvo Atletske zveze Slovenije mlade reprezentance ni obremenilo s kakšnimi resnejšimi rezultatskimi pričakovanji, a to ne pomeni, da na Škotsko odhajajo brez ambicij. Domala vsi si želijo izboljšati osebne rekorde, ob idealnem razpletu pa bi to lahko to prineslo tudi odličje.

V Glasgowu se bo ta konec tedna odvil eden od vrhuncev atletske sezone, vsekakor zimske. "Če se osredotočimo samo na članska tekmovanja, sta večji le še evropsko prvenstvo v Rimu in seveda vrhunec sezone, olimpijske igre v Parizu," je na predstavitvi reprezentance za Glasgow poudaril direktor Atletske zveze Slovenije Nejc Jeraša. Z nekdanjim predsednikom strokovnega sveta Albertom Šobo, ki bo vodja reprezentance na Škotskem, sta se veselila dejstva, da se je na prvenstvo uvrstilo šest slovenskih tekmovalcev.

Brez treh najmočnejših tekmovalk

Čeprav izjemno zahtevnih kvalifikacijskih kvot ni uspelo doseči nobenemu članu slovenske vrste, pa so se Lia Apostolovski, Neja Filipič, Nika Glojnarič, Filip Jakob Demšar, Anej Čurin Prapotnik ter Rok Ferlan v Glasgow uvrstili prek jakostne lestvice, ki jo vodi Svetovna atletika. Na roko je šlo slovenski zvezi tudi dejstvo, da so se tekmovanju odrekli številni najmočnejši atleti sveta.

Na zimskem vrhuncu sezone ne bo niti treh izjemno močnih slovenskih orožij, nosilk srebrnih odličij z lanskega dvoranskega evropskega prvenstva v Istanbulu, Anite Horvat in Tine Šutej, pa tudi ne Maruše Mišmaš Zrimšek. Šutejeva je zaradi poškodbe Ahilove tetive zimsko sezono končala, Horvatova in Mišmaš Zrimškova v tej zimi sploh nista tekli.

Slovenski adut je Lia Apostolovski: Konkurence ne podcenjujem

Lia Apostolovski si ni postavila rezultatskih ciljev, osredotočila se bo na tehniko in izvedbo skoka. Če ji uspe sestaviti dober skok, je dober izid logična posledica, pravi. Foto: Peter Kastelic/AZS Slovenska reprezentanca tako na Škotsko potuje s primernimi cilji, vseeno pa ima tudi potencialno kandidatko za odličje. To je skakalka v višino Lia Apostolovski. V tej zimski sezoni je zacvetela, odlično tekmovala na dvoranskih mitingih, pred dvema tednoma pa v Banski Bystrici na Slovaškem izboljšala še osebni rekord s preskočenimi 195 centimetri.

"Konkurence ne podcenjujem, veliko jih ima osebne rekorde nad dvema metroma in so tako v tem pogledu pred mano," je pred odhodom na Škotsko povedala 23-letna skakalka v višino in poudarila, da si rezultatskih ciljev ne postavlja. Osredotočila se bo le na izvedbo svojih skokov, na tehniko in poskušala uživati. Ta recept ji je doslej prinašal uspehe. Bo pa v ženskem skoku v višino v Galsgowu samo finale, kvalifikacij ne bo. "Zame je že to velik dosežek, da sem že na svojem prvem dvoranskem svetovnem prvenstvu uvrščena neposredno v finale. "V tem bodo nastopile najboljše tekmovalke," se članica Massa veseli izziva.

Na seznamu potrjenih udeležencev SP v Glasgowu je 651 športnikov, 331 atletinj in 320 atletov iz 133 držav. Med njimi je 18 dobitnikov zlatih medalj s prejšnjega dvoranskega prvenstva v Beogradu. Tam je pred dvema letoma Tina Šutej osvojila bron v skoku s palico. V Beogradu sta tedaj nastopila tudi Neja Filipič in Filip Jakob Demšar, preostali člani tokratne slovenske odprave izkušenj z dvoranskih svetovnih prvenstev še nimajo.

Neji Filipič pritisk ustreza

Tudi Neja Filipič – v Beogradu pred dvema letoma je bila deseta – računa, da bo prihajajoče prvenstvo v Glasgowu vrhunec njene zimske sezone tudi v rezultatskem smislu. "Da, na velikih tekmovanjih vselej pokažem svoje najboljše skoke, očitno mi ustreza ta pritisk," pravi 28-letna troskokašica. V tej zimi je s 13,98 metra na mitingu v Lyonu prišla do trenutno 18. izida na svetu, na Škotskem si želi preskočiti 14 metrov.

Zaveda se tudi, da se ji v bolj okrnjeni konkurenci ponuja lepa priložnost za odmeven rezultat. "Veliko si obetam od nastopa v Glasgowu, saj je zelo veliko tekmic v moji disciplini nastop odpovedalo. Želim izvesti tehnično dobre skoke in čim več hitrosti iz zaleta prenesti v skok. Glede na to, koliko dobrih atletinj bo manjkalo, imam lepe možnosti za dobro uvrstitev," pravi 28-letna skakalka, katere osebni rekord je 14,42 metra.

Neja Filipič želi preskočiti 14 metrov. Foto: Peter Kastelic/AZS

Na 60 m z ovirami v moški in ženski konkurenci

Filip Jakob Demšar je pred dvema letoma v Beogradu nastope na 60 metrov z ovirami končal v kvalifikacijah. "Sem v boljši formi kot pred dvema letoma," pravi 23-letni tekač na visokih ovirah, ki je februarja lani v ZDA postavil osebni rekord s časom 7,70, kar ga uvršča na drugo mesto slovenske lestvice vseh časov. Državni rekord s 7,64 drži Damjan Zlatnar. Kaj torej pričakuje v Glasgowu? "Sem se že kar navadil, da si ne postavljam nekih res visokih ciljev, ker to ne pripomore k hitremu teku," se je izognil napovedim, a dodal: "Želim si osebnega rekorda."

V teku na 60 metrov z ovirami bo v ženski konkurenci slovenske barve branila Nika Glojnarič. Letos je v Istanbulu postala balkanska prvakinja, pred dnevi v Novem mestu tudi slovenska državna prvakinja. Obakrat s časom 8,08, kar je tudi njen osebni rekord. "V bistvu je 8,08 lep rezultat, ki sem ga odtekla že trikrat," se je ozrla nazaj. "Dva dni pred državnim prvenstvom sem bila bolna, tako da sem se takrat še kar dobro sestavila in odtekla tako, kot znam." Zdaj je pripravljena, da na Škotskem ta dosežek še nadgradi, je odločena še ena 23-letnica: "Tudi zdaj sem dobro pripravljena, po vseh teh zimskih tekmah pa sem se tudi spočila. V Glasgow grem tako lahko po dober rezultat, ciljam na osebni rekord."

Debitanta po osebna rekorda

Od tekmovalcev na Atletski zvezi Slovenije pričakujejo le, da se borijo po najboljših močeh, je povedal direktor zveze Nejc Jeraša. Foto: Peter Kastelic/AZS V teku na 400 metrov bo slovenske barve zastopal debitant Rok Ferlan. Šele prvič v karieri bo na mednarodnih članskih prvenstvih tekel v posamični konkurenci in ne kot član štafete. "Vsekakor sem zelo vesel, da sem se uvrstil na prvenstvo, nisem imel niti časa, da bi si postavil rezultatski cilj, ker sem pozno izvedel, da bom v Glasgowu. Želim si osebnega rekorda, glede na treninge pa kaže, da sem kar v pravi formi za to," pravi. Upa tudi, da mu bo naklonjena sreča pri izbiri steze: "Da, vemo, kakšne so štiristotice v dvorani, marsikaj se lahko zgodi."

Najmlajši član slovenske odprave pa je sprinter Anej Čurin Prapotnik. "To je nagrada za dobro sezono, nisem pričakoval, da bom med potniki za svetovno prvenstvo, sem pa srečen, da sem se tja uvrstil. Nekih konkretnih rezultatskih ciljev si nisem zastavil, želel bi se prebiti v polfinale, ampak si s tem ne želim nalagati dodatnega bremena," je pred odhodom na Otok povedal 20-letni Ptujčan. Osebni rekord je februarja postavil letos v Mariboru, ko je tekel 6,64.

