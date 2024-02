Lia Apostolovski druga v seštevku svetovne serije

To bo potekalo med 1. in 3. marcem v Glasgowu na Škotskem, kjer bo Apostolovski prvo ime šestčlanske slovenske ekipe. Nastopili bodo še Anej Čurin Prapotnik v teku na 60 m, Rok Ferlan na 400 m, Filip Jakob Demšar in Nika Glojnarič na 60 m z ovirami ter Neja Filipič v troskoku.

Zmagovalci svetovne dvoranske serije 2024, ženske: 400 m: Lieke Klaver (Niz)

1500 m: Freweyni Hailu (Eti)

60 m ovire: Devynne Charlton (Bah)

višina: Urte Baikstyte (Lit)

daljina: Milica Gardašević (Srb) Zmagovalci svetovne dvoranske serije 2024, moški: 60 m: Jeremiah Azu (VBr)

800 m: Catalin Tecuceanu (Ita)

3000m: Selemon Barega (Eti)

palica: Piotr Lisek (Pol)

troskok: Yasser Mohammed Triki (Alž)

krogla: Tom Walsh (NZl).