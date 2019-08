Slovenska rekorderka v Zürichu daleč zadaj

Maruša Mišmaš je na slovitem mitingu v Zürichu ki letos predstavlja enega od dveh zaključnih mitingov diamantne lige, sicer premagala dve tekmovalki, a sta obe odstopili. Slovenska rekorderka, ki se pripravlja na nastop na svetovnem prvenstvu v Dohi in je nastopila prvič po težavah s poškodbo, ki jih je imela, je začela zelo hitro in po prvem kilometru držala stik z najboljšimi, potem pa so ji pošle moči in je komajda pritekla do konca.

Vmes je popustila tudi zaradi tega, ker je po skoku čez eno od ovir začutila bolečine v stopalu, in v cilj pritekla daleč za vsemi, ki so tekle od začetka do konca.

Mišmaševa, ki že ima normo za letošnje svetovno prvenstvo v Dohi, se je na najprestižnejši miting sezone uvrstila kot 12. tekmovalka po točkah in na tem mestu tekla tudi med nastopom.

Zmagala je svetovna rekorderka Beatrice Chepkoech iz Kenije (9:01,71).

Luki Janežiču je zmanjkala ena točka

Luka Janežič je v teku na 400 m končal na skupno desetem mestu (11 točk) in mi je le točka manjkala za preboj v finale.

Točke sta od slovenskih predstavnikov dobili še, po dve, Martina Ratej, ki je bila 13. v seštevku meta kopja, in na 18. mestu Anita Horvat na 400 m.