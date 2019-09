Ljubitelji atletike bodo na svetovnem prvenstvu pogrešali srbsko zvezdnico

Najboljša srbska atletinja, dvoranska svetovna in evropska prvakinja v skoku v daljino Ivana Španović bo zaradi poškodbe mišice na mitingu v Berlinu izpustila svetovno prvenstvo, ki bo od 27. septembra do 6. oktobra. Po zdravniških pregledih so iz njenega tabora sporočili, da bo morala izpustiti tako finale diamantne lige kot SP v Katarju.

"Do poškodbe je prišlo nepričakovano in ne glede na resnost mi je psihično lažje, da se je to zgodilo na mitingu, kot če bi se na svetovnem prvenstvu, kot se mi je lani z ahilovo tetivo na evropskem prvenstvu. Ta sezona je zame brez dvoma velik izziv, a takoj bom začela rehabilitacijo in okrevanje. Želim se povsem osredotočiti na najpomembnejši cilj - olimpijske igre v Tokiu prihodnje leto," je dejala 29-letna srbska atletinja Ivana Španović.

Najboljša srbska atletinja se želi čim prej vrniti na tekmovališča in dobro pripraviti za nastop na OI 2020 v Tokiu. Foto: Getty Images

Zdravnik Jovan Đurović je za srbsko agencijo Tanjug še pojasnil, da bo trajalo od tri do pet tednov, da se mišica regenerira in okrepi, zato Španovićeva ne sme v Doho.