Ivana Španović odpovedala nastop na dvoranskem EP

Tridesetletna Španovićeva, dvakrat je bila bronasta na SP na prostem in tudi na prejšnjih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru 2016, se je po poškodbi in 16 mesecih premora vrnila v letošnji zimski sezoni. Zmagala je na mitingih v Nemčiji in Beogradu ter postala srbska in balkanska prvakinja.

Svetovna dvoranska prvakinja iz leta 2018 se bo sedaj osredotočila na priprave za OI v Tokiu.