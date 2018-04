Norveška kraljica maha v slovo z drugim mestom

Marit Björgen druga na državnem prvenstvu

"To je bila grozna tekma. Če ne bi imela toliko spodbude iz občinstva, če ne bi videla ogromno transparentov, s katerimi so me ljudje spodbujali, najbrž ne bi prišla do cilja. Tudi z drugim mestom sem zadovoljna, Regnhild si je zmago zaslužila, dobro je, da mlade prevzemajo nadzor," je dejala 38-letna Björgnova, ki je v petek le nekaj ur po potrditvi slovesa zmagala na petkilometrski preizkušnji.

To je bil njen 28. naslov državne prvakinje, v svoji bogati karieri pa še osem zlatih, štiri srebrne, tri bronaste kolajne na olimpijskih igrah, 18 naslov svetovne prvakinje, 114 zmag v svetovnem pokalu, osvojila pa je tudi štiri kristalne globuse za skupno zmago v svetovnem pokalu.

"Ponosna sem, da sem premagala Marit, čeprav bi ji po drugi strani privoščila zmago. Ona je bila moj idol že od otroštva, bila mi je mentorica, hvaležna sem ji že za to, da sem lahko bila z njo v ekipi," se je od kolegice poslovila Haga, ki trdi, da so Norvežanke skupaj s Therese Johaug, ki se bo v naslednji sezoni po dveh sezonah zaradi dopinške kazni vrnila na tekmovanja, pripravljene Bjoergnovo dostojno naslediti.