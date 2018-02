Kraljica smučarskega teka dotolkla konkurenco in se vpisala v zgodovino

ZOI, Pjongčang, tek na smučeh, 30 km (ženske)

Norveška smučarska tekačica Marit Bjoergen je na olimpijskih igrah v Pjongčangu zmagala še na 30-kilometrski tekmi v smučarskem teku in se s 15 kolajnami, med njimi osmimi zlatimi, zavihtela na vrh večne lestvice najuspešnejših tekmovalcev na zimskih OI. Srebro in bron sta osvojili Finka Krista Parmakoski in Švedinja Stina Nilsson.