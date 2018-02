Čustveno in dokončno slovo slovenske atletinje

Snežana Vukmirović uradno naznanila odhod v pokoj

Uspešna slovenska atletinja Snežana Vukmirović – pred leti je nastopala s priimkom Rodić, saj je bila poročena z nekdanjim slovenskim nogometnim reprezentantom Aleksandrom Rodićem –, ki je vrsto let dosegala vrhunske rezultate v skoku v daljavo in predvsem v troskoku, je sporočila, da končuje bogato atletsko pot. Stara je 35 let.

"Za vsakega športnika pride trenutek težke odločitve, kdaj je čas za umik. Tudi zame je prišel čas, da se preselim na tribune. Z velikim ponosom in z dvignjeno glavo lahko rečem, da sem bila vrhunska atletinja. Na svoji športni poti sem doživela mnogo vsega, od solz sreče do solz razočaranja, a ne obžalujem niti enega trenutka, ki sem ga preživela na atletski stezi. V spomin so se mi za vedno vtisnili vsi moji športni dosežki, ki jih ne bi zmogla brez pomoči in podpore moje družine, trenerjev, sponzorjev in prijateljev. Brez njih moja atletska zgodba ne bi bila popolna. Ob tej priložnosti se jim za podporo iskreno zahvaljujem. Prišel je čas, da grem naprej in poiščem nove izzive. Atletika je bila in bo še naprej del mene," je na Facebooku zapisala Snežana Vukmirović in dala vedeti, da se tudi uradno poslavlja od atletskih tekmovanj.

Na velikem tekmovanju je nazadnje nastopila leta 2014

Na njih letos ni nastopala, nazadnje pa na velikem tekmovanju nastopila leta 2014, ko je bila v troskoku sedma na evropskem prvenstvu, medtem ko je bila na istem tekmovanju leta 2010 še mesto višje.

Osvojila je tudi kopico naslovov državne prvakinje v troskoku in skoku v daljino. Foto: Vid Ponikvar

Pohvali se lahko še z nekaj vrhunskimi dosežki. Leta 2013 je bila finalistka svetovnega prvenstva v Moskvi, kjer je bila deveta. Najbližje medalji na velikih tekmovanjih je bila leta 2011, ko je bila na dvoranskem evropskem prvenstvu četrta. Leta 2013 je na sredozemskih igrah osvojila srebro.

Njen osebni rekord v troskoku je 14,58 metra. Dosegla ga je leta 2013. Istega leta je postavila tudi osebni rekord v skoku v daljino (653 centimetrov).

Pred desetimi leti je za dlje časa prekinila atletsko pot, saj se je odločila za materinstvo.