Đoković po dveh urah in pol izločil Čilića

Na turnirju serije masters v Cincinnatiju so v noči na nedeljo na sporedu polfinalni dvoboji. Srb Novak Đoković je v uvodnem polfinalu po dveh urah in 32 minutah v sosedskem obračunu premagal Hrvata Marina Čilića. Pri dekletih se je v finale prebila Nizozemka Kiki Bertens.

V prvem moškem polfinalu je Novak Đoković izločil Marina Čilića, ki je leta 2016 osvojil turnir v Cincinnatiju. Đoković bo na omenjenem turnirju v ZDA odigral že šesti finale in lovil prvo lovoriko, saj je pred tem petkrat zapored ostal praznih rok. Srb je popravil statistiko v medsebojnih obračunih z najboljšim Hrvatom na 15:2 v zmagah.

V nočnih urah po slovenskem času bosta v drugem polfinalu igrala Roger Federer, drugi nosilec turnirja in David Goffin. V petek Federer ni kazal najboljše forme, a mu je v četrtfinalu kljub temu uspelo premagati Stana Wawrinko. Federer bo tudi v tem dvoboju favorit. Izid je 6:1 za 37-letnega Švicarja.

Foto: Reuters

V ženskem delu sta za prvo polfinalno vstopnico obračunali Petra Kvitova in Kiki Bertens, zmagala pa je Nizozemka. V drugem polfinalu se merita prva igralka sveta Simona Halep in Aryana Sabalenka, trenutno 34. igralka sveta. Belorusinja je na poti do finala premagala kar nekaj odličnih igralk.

Klepačeva izpadla v četrtfinalu

Andreja Klepač je v paru s Španko Mario Jose Martinez Sanchez izpadla v četrtfinalu dvojic turnirja v Cincinnatiju, kjer sta bili četrti nosilki. Slovensko-špansko kombinacijo sta s 7:6 (2) in 6:2 premagali Američanki Kathlyn Christian in Sabrina Santamaria.

