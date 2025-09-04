Oven

Danes boste čutili, kako drzni in pogumni ste pravzaprav lahko. Zdelo se vam bo, da vas nič ne more zaustaviti. Z novimi idejami in predlogi boste navdušili nadrejene. V finančnem pogledu lahko pričakujete nepričakovane dohodke, ki vas bodo danes zelo razveselili. Zdelo se vam bo, da ste rojeni pod srečno zvezdo.

Bik

Danes boste predani delu. Svetujemo vam, da ne pretiravate s svojimi zmogljivostmi in jih prihranite še za jutrišnji dan. Če razmišljate o novem poslovnem podvigu, vam to odsvetujemo, še posebej če razmišljate v dvojini. Poslovna partnerstva se ta trenutek za vas ne bi obnesla. Držite se dela, ki ga imate, saj vas bo pripeljalo do želenih ciljev.

Dvojčka

Največ težav imajo ljudje, ki se nikoli ne vprašajo, česa si pravzaprav želijo. Vi zagotovo ne sodite med njih. Spremljal vas bo občutek navdušenja in optimizma, ko bo šlo za vašo prihodnost. Prešli boste v obdobje, polno pozitivnih sprememb. Veselite se jih in jih pozdravite z nasmeškom na obrazu. Osebna rast je pred vami.

Rak

Vaše razmerje bo imelo danes zelo tekmovalen in agresiven karakter, kar bo sprožilo željo po nadrejenosti. Ne boste sprejemali kompromisov in nikakor ne boste pripravljeni ugajati. Možno, da boste začeli neko razmerje samo zaradi osebne potrditve in želje po uspehu. Zna se zgoditi, da bo vaša agresivnost nekomu še kako ustrezala.

Lev

Niso vam všeč pogoji in nastop določenih sodelavcev. O določenih poslovnih priložnostih boste hitro spremenili mnenje, a bodite premišljeni. Dejanja namreč govorijo več kot besede. S tem, ko kaznujete druge, posredno kaznujete tudi sebe. Osebe v vaši bližini dobro razumejo vaše čustvene namere.

Devica

Nahajate se korak pred drugimi in vaši rezultati presegajo povprečna merila. V družbi sodelavcev ste dobro sprejeti, toda ne zanašajte se na nove zamisli. Poskušajte uresničiti skupne interese. Z ljudmi, s katerimi delate, se boste odlično dopolnjevali. Imeli boste dovolj dobrih razlogov za zadovoljstvo in srečo.

Tehtnica

Trudili se boste vesti lepo, duhovito in šarmantno, a bližnji ljudje vas bodo napačno ocenili. Prepustite tudi drugim, da se obremenjujejo z zadevami, ki ne prinašajo materialnih koristi, pozitivnih učinkov ali obetov. Vi se tokrat umaknite in poskušajte vplivati iz ozadja. Izogibajte se stresnim situacijam.

Škorpijon

Občutek imate, da nekdo ovira ali upočasnjuje vaše poslovne cilje. Iskali boste učinkovitejši način, s katerim bi lahko izboljšali svoje razpoloženje in osredotočenost na delo. Ne boste podprli zgodbe sodelavca, saj bo temeljila na ponavljanju že znanih dejstev. Nezadovoljni boste, zato prevzemite pobudo.

Strelec

Dobili boste dobro priložnost končati poslovne obveznosti starejšega datuma in s tem upravičiti svojo vlogo pred sodelavci, a uspeh vam ne bo veliko pomenil. Takoj boste razmišljali o novih, oddaljenih ciljih. S poslovnimi partnerji se ne boste dobro razumeli. Čutite skrite načrte, ki dodatno vplivajo na vašo nervozo in občutek nezaupanja.

Kozorog

Dan bo izjemno ugoden za vsa čustvena razmerja in prijateljstva. Uspešno in iskreno boste izražali svoja čustva, stališča in skrbi. Videli boste povezave in možnosti, ki ste jih v preteklosti spregledali. Čas bo izjemno ugoden za vsako obliko komunikacije. Ne bojte se spregovoriti o svojih željah in načrtih in bodite odprti za nove ideje.

Vodnar

Dobili boste pomembno sporočilo, ki bo vplivalo na vaše začrtane cilje. Sprejeli boste novo odločitev. Ko jo boste posredovali tudi ljudem okoli vas, jim vaša odločitev ne bo preveč všeč. A ne skrbite, mislite s svojo glavo, poslušajte intuicijo in ravnajte po svoje, saj se vam bo vse skupaj tudi obrestovalo.

Ribi

Nikar ne zamudite poslovne priložnosti, čeprav se vam zdi, da ji ne boste kos. Le če boste sprejeli izziv in dali vse od sebe, boste lahko napredovali in uresničili svoje ambicije. Začnite se zavedati, da ste veliko bolj močni, kot se vam zdi. Ste tudi zelo sposobni. To morate dokazati samo še sebi, drugi so to že opazili.