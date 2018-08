Sodnik razjezil Federerja: Ne govori mi, da je nisi slišal #video

Roger Federer v petek ni igral svojega najboljšega tenisa, kar se je poznalo tudi v njegovem razpoloženju. A dejstvo je, da se je Baselčanu v drugem nizu zgodila krivica, potem ko je glavni sodnik spregledal out, čeprav ga je stranska sodnica dosodila.

Prvi niz je po podaljšani igri dobil Stan Wawrinka, v tretji igri drugega niza pri izidu 30:0 je Federer prišel na mrežo, Stan je udaril kratko diagonalo, a je žogica več kot očitno pristala zunaj igrišča. Tako je videla tudi stranska sodnica, a je glavni sodnik dosodil točko Wawrinki ter rezultat 40:0. Na koncu je dobil igro Wawrnika (2:1), pri menjavi strani se Roger ustavil pri sodniku in mu povedal nekaj krepkih.

Foto: Guliver/Getty Images

"Moralo biti 30:15, rekla je, da je out," je pogovor začel Federer. Sodnik mu je odgovoril: "Roger, nič nisem slišal in dosodil sem 40:0. Žogica je bila na črti."

"Kako je nisi slišal. Če si gledal žogico, si jo lahko videl (sodnico, op. p.) Rekla je in tudi pokazala je (vidi se tudi na posnetku, op. p.). Ne govori mi, da je nisi slišal. Samo reci oprosti, prav," je bruhalo iz Federerja. Sodnik se mu je za svojo zmoto na koncu tudi opravičil.

Med Federerjem in Murphyjem to letos ni bil prvi spor. Med njima se je zaiskrilo že na OP Avstralije in v Indian Wellsu. Dvajsetkratni zmagovalec je na koncu premagal Wawrinko z izidom 6:7 (2), 7:6 (6) in 6:2. V nočnih urah bo Federer v polfinalu igral proti Davidu Goffinu.