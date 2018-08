V Cincinnatiju je bil naporen dan, v polfinalu tako Đoković kot tudi Federer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem turnirju v Cincinnatiju so imeli nekateri igralci dvojni program, potem ko je bilo v četrtek zaradi dežja prekinjenih kar nekaj dvobojev osmine finale. Med njimi sta bila tudi Novak Đoković in Roger Federer, potem ko sta se oba prebila do polfinala.