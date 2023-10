Hurkacz najboljši v Šanghaju, Qinwenova v Zhengzhouju, Fernandezovi Hongkong

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljski teniški igralec Hubert Hurkacz je osvojil svoj drugi naslov na mastersih ATP. Hurkacz je v razburljivem finalu Šanghaja z nagradnim skladom 8.370.960 evrov s 6:3, 3:6 in 7:6 (8) premagal favoriziranega Rusa, petega nosilca Andreja Rubljova. Kanadčanka Leylah Fernandez, 60. igralka na teniški lestvici, je osvojila turnir WTA 250 v Hongkongu, Kitajka Zheng Qinwen pa je zmagovalka turnirja v kitajskem Zhengzhouju.

"Kakšna borba, še posebej čustvena," je po uspehu dejal 26-letni Hubert Hurkacz. Enkrat v karieri je že zmagal na turnirju serije masters 1000; v Miamiju leta 2021. Rubljov se je po porazu razočarano z loparjem udaril po stegnu.

"Andrej, ti si fantastičen fant. Vsaka tekma s tabo je neverjetna," je tekmecu dejal Hurkacz. To je bil njun peti medsebojni dvoboj, za Hurkacza pa tretja zmaga.

"Danes ima moja babica rojstni dan in zmago posvečam njej. Bilo mi je v veliko veselje igrati tukaj. Na koncu bi se rad zahvalil gledalcem. Ustvarili ste odlično vzdušje," je dodal.

Dvoboj je bil sicer izjemno izenačen in odločen v šele v podaljšani igri tretjega niza, v katerem je imel Andrej Rubljov tudi meč-žogo. A Hurkacz je pokazal jeklene živce, ubranil zaključno žogo in dosegel enega največjih uspehov v karieri.

Za zmago na Kitajskem bo poljski igralec prejel ček za 1,26 milijona dolarjev (1,19 milijona evrov), Rubljov se bo moral zadovoljiti s polovico tega zneska.

Med kitajskim občinstvom, ki je bilo sicer precej naklonjeno Rusu, si je dvoboj ogledaltudi nekdanji prvi zvezdnik svetovnega tenisa, Švicar Roger Federer.

Z osvojenim sedmim naslovom v karieri se Hurkacz približuje prvi deseterici na svetovni lestvici in lahko upa tudi na nastop na zaključnem turnirju sezone ATP.

Leylah Fernandez je osvojila svoj tretji turnir WTA. Foto: Reuters

Leylah Fernandez je v Hongkongu osvojila svoj tretji naslov

Kanadčanka Leylah Fernandez, 60. igralka na teniški lestvici, je danes osvojila turnir WTA 250 v Hongkongu z nagradnim skladom 245.410 evrov. Za tretji naslov v karieri je po skoraj treh urah boja s 3:6, 6:4, 6:4 ugnala Čehinjo Katerino Siniakovo, 85. z lestvice WTA.

Enaindvajsetletna Fernandezova, finalistka odprtega prvenstva ZDA 2021, je doslej zmagala dvakrat v mehiškem Monterreyu (2021, 2022). Kanadčanka se bo v ponedeljek na lestvici WTA vrnila med petdeset najboljših igralk na svetu.

Kitajka Zheng Qinwen najboljša v Zhengzhouju

Zheng Qinwen je osvojila svojo drugo turnirsko lovoriko. Foto: Reuters Kitajka Zheng Qinwen je zmagovalka teniškega turnirja WTA v kitajskem Zhengzhouju z nagradnim skladom 738.820 evrov. Enaindvajsetletna Kitajka je v današnjem finalu po dveh urah in 29 minutah premagala šest let starejšo Čehinjo Barboro Krejčikovo z 2:6, 6:2 in 6:4 ter dosegla svojo drugo turnirsko zmago po letošnjem zmagoslavju v Palermu.

Krejčikova, sicer zmagovalka odprtega prvenstva Francije v Parizu 2021, ostaja pri sedmih turnirskih zmagah. Letos je bila najboljša v Dubaju in San Diegu, pred tem pa je osvojila še turnirje v Tallinnu, Ostravi, Strasbourgu in Pragi.

Zheng je v polfinalu premagala Italijanko Jasmine Paolini, Krejčikova pa Rusinjo Darjo Kasatkino.

Šanghaj, masters ATP (8.370.960 evrov): Finale:

Hubert Hurkacz (Pol/16) - Andrej Rubljov (Rus/5) 6:3, 3:6, 7:6 (8). Hongkong, WTA 250 (245.410 evrov): Finale:

Leylah Fernandez (Kan) - Katerina Siniakova (Češ) 3:6, 6:4, 6:4. Zhengzhou, WTA (738.820 evrov): Finale:

Zheng Qinwen (Kit) - Barbora Krejčikova (Češ/7) 2:6, 6:2, 6:4.

