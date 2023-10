Hurkacz proti Rubljovu v finalu Šanghaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rus Andrej Rubljov in Poljak Hubert Hurkacz sta finalista teniškega mastersa 1000 v Šanghaju z nagradnim skladom nekaj več kot osem milijonov evrov. Rus je v polfinalu premagal Bolgara Grigorja Dimitrova s 7:6, 6:3, Poljak pa je bil boljši od Američana Sebastiana Korde s 6:3, 6:4.

Andrej Rubljov (25 let), sedmi igralec na svetu, se bo potegoval za 15. naslov v karieri in drugega na turnirjih serije masters. Letos je bil najboljši v Monte Carlu. Izgubil je osem finalov, med drugim dva masters - Cincinnati 2021 in Monte Carlo 2021.

Za leto starejšega Hurkacza, 17. na lestvici ATP, bo to osmi finale v karieri. Izgubil je le enega - masters 1000 v Kanadi 2022, od šestih naslovov pa je zadnjega osvojil letos v Marseillu. 2021 je bil že najboljši na mastersu v Miamiju.

Šanghaj, ATP (8.370.960 evrov):

- polfinale:

Andrej Rubljov (Rus/5) : Grigor Dimitrov (Bol) 7:6 (7), 6:3;

Hubert Hurkacz (Pol/16) : Sebastian Korda (ZDA/26) 6:3, 6:4.