Fernandez in Siniakova v finalu Hongkonga

Kanadčanka Leylah Fernandez in Čehinja Katerina Siniakova sta finalistki teniškega turnirja WTA 250 v Hongkongu z nagradnim skladom 245.410 evrov. Fernandez je bila v polfinalnem dvoboju boljša od pete nosilke, Rusinje Ane Blinkove s 6:2 in 7:5, Siniakova pa je ugnala šesto nosilko, Italijanko Martino Trevisan s 6:4 in 6:2.