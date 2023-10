Kje se je izgubila nekdaj prva igralka sveta?

"Zelo uživam v premoru. To je nekaj, kar sta moje telo in glava potrebovala, tako da resnično uživam v teh trenutkih."

Garbine Muguruza je še pred kratkim navduševala na teniških igriščih. A očitno je imela vsega dovolj in se umaknila iz vrhunskega tenisa. Danes živi povsem normalno življenje in videti je, da v njem tudi uživa. Nedavno je priznala, da je tenis pri njej trenutno v ozadju in da še potrebuje nekaj časa za odmor. Pravzaprav se nima prav nobenega namena vrniti na profesionalno teniško turnejo.

Se bo še kdaj vrnila na igrišča? Foto: Guliverimage

V sezoni 2021 je še blestela, potem ko je v svojo vitrino pospravila tri turnirske zmage, leta 2022 pa je njena rezultatska krivulja padla. V tem letu je zmagala le dvanajst dvobojev. V sezoni 2023 je igrala štiri dvoboje in vse izgubila, svoj zadnji dvoboj pa je igrala 30. januarja na turnirju v Lyonu. Kmalu za tem je sporočila, da se za nekaj časa umika. In kaj danes pravi nekdaj najboljša igralka sveta, trenutno pa na lestvici WTA na 1038. mestu?

"Zelo uživam v premoru. To je nekaj, kar sta moje telo in glava potrebovala, tako da resnično uživam v teh trenutkih. Glede na trenutno stanje se nimam namena vrniti. Moji načrti so, da spim, počivam, sem s svojimi bližnjimi in nadoknadim izgubljeni čas. Ne vidim dlje od tega, kar počnem danes, jutri ali prihodnji teden," je za Women's Health povedala 30-letna Španka, ki se je v tem času tudi zaročila s svojim dolgoletnim partnerjem Arthurom Borgesom.

Tenis ni več v njenih mislih

Vseeno je dejala, da nekoliko pogreša in ceni čas, ki ga je preživela s svojo ekipo. Kljub temu, da dvakratne zmagovalke turnirja za grand slam (OP Francije 2016, Wimbledon 2017) že nekaj časa ni v profesionalnem tenisu, še vseeno spremlja svoje konkurentke, medtem pa je odkrila tudi ljubezen do zumbe.

"Tenis ni več moja rutina. Še vedno spremljam svoje konkurentke. Včasih igram tenis, vendar ne tako intenzivno, igram ga bolj za zabavo. Tenis ni več v mojih mislih. Resnično sem si vzela pravi odmor in se trudim ostati stran od igrišč," je dejala Muguruza.

Zaslužila je dovolj

Španka, sicer rojena v Venezueli, je v svoji karieri zmagala deset turnirjev serija WTA. Leta 2017 se je povzpela na prvo mesto svetovne lestvice in med najboljšimi igralkami vztrajala vse do leta 2022. Muguruza je samo s turnirskimi nagradami zaslužila nekaj več kot 24 milijonov evrov, veliko pa so ji prinesle tudi sponzorske pogodbe.

