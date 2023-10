Dimitrov in Rubljov v polfinalu Šanghaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvem polfinalnem paru turnirja ATP v Šanghaju na Kitajskem se bosta pomerila Bolgar Grigor Dimitrov in Rus Andrej Rubljov. Danes sta zanesljivo zmagala v četrtfinalnih dvobojih. Polfinalni pari so znani tudi na turnirjih WTA v Zhengzhouu, Honkongu in Seulu.