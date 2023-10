Po depresiji ji je uspelo in priznala je: To ni za vsakogar

Paula Badosa je v intervjuju za WTA povedala, da se je soočala s finančnimi težavami, preden se je prebila med sto najboljših igralk na svetu. V svet profesionalnega tenisa je vstopila leta 2015, med sto najboljših igralk pa se je prvič uvrstila 5. avgusta 2019. Od takrat 25-letna teniška igralka ni zapustila prve stoterice.

Že zelo kmalu je začela skrbeti za svoje finance. Foto: Guliverimage

Prihaja iz zelo skromne družine in zelo kmalu je postala samostojna

Španka je do zdaj s turnirskimi nagradami zaslužila nekaj več kot pet milijonov evrov. V letošnji sezoni je zaradi poškodbe hrbta izpustila kar nekaj turnirjev, tako da je bil njen zaslužek nekoliko manjši. Vseeno je na svoj račun pospravila približno pol milijona evrov. Letos je nastopila na 27 dvobojih, od tega je zbrala 18 zmag in devet porazov.

"Vem, kako težko je biti profesionalna teniška igralka in kako drago je vse skupaj. To ni za vsakogar. Prihajam iz zelo skromne družine in vedno sem bila zelo samostojna. Nikoli nisem želela, da mi pomagajo. Že ko sem bila stara 15 let, sem začela skrbeti za svoje finance in se učiti."

"Borila sem se s stroški in jih upravljala sama. Nisem želela, da starši to nosijo na svojih ramenih. Prva leta, ko nisem bila med stotimi najboljšimi igralkami, sem bila pod stresom in zaskrbljena," je za WTA razlagala nekdaj že druga igralka sveta.

Ni ji bi lahko na poti do uspeha. Borila se je z depresijo in jo tudi premagala. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Premagala je depresijo in nato so se pojavili prvi rezultati

Že kot mlado igralko so jo imenovali za naslednico Marije Šarapove, kar je bil zanjo velik pritisk. Rezultatov ni in ni bilo, padla je celo v depresijo. Za tem je začela delati s strokovnjakom, ki ji je pomagal premagati depresijo in jo spravil na pravo pot.

Prvi uspehi so se začeli pojavljati leta 2021, ko je dobila dva turnirja. Prvega v Beogradu, nato pa je v svojo vitrino postavila lovoriko iz Indian Wellsa. Tistega leta se je na OP Francije prebila do četrtfinala, kjer jo je premagala naša Tamara Zidanšek.

Letošnjo sezono bo verjetno najraje pozabila

Letošnjo sezono bo Španka najraje pozabila, saj je nazadnje igrala julija v Wimbledonu, ko je predala dvoboj. Vseeno upa, da bo prihodnji mesec igrala na pokalu Billie Jean King, kjer bo Španija nastopila v skupini s Kanado in Poljsko. Na tem prestižnem ekipnem turnirju bodo igrala tudi slovenska dekleta, in sicer v skupini B skupaj s Kazahstanom in Avstralijo.

Kdo je oseba, ki ji največ pomeni?

Badosa je razkrila, da ji največ pomeni njena deset let mlajša sestra Jana, za katero bi naredila vse. Njej sami je uspelo uresničiti svoje sanje in želi si, da bi to uspelo tudi njeni sestri.

"Sem njena starejša sestra, ampak sem vedno čutila, kot da sem njuna druga mama. Zelo jo čuvam, sploh v vlogi, kot sem zdaj. Trenutno ji finančno pomagam. Njene sanje so bile priti v ZDA in se učiti angleščino. Zaradi tega je zmeraj bolj zrela in ponosna sem nanjo."

