Dobila je lekcijo za vse življenje

Iga Swiatek, ena najboljših teniških igralk v zadnjih letih, je konec tedna v Pekingu osvojila letošnjo peto turnirsko zmago. Po dolgih letih je postala prva igralka, ki ji v dveh sezonah osvojila vsaj pet ali več turnirskih lovorik. Poljakinja je letos zmagala petkrat, lani pa je v svojo vitrino postavila kar osem lovorik. Nazadnje je to v sezonah 2015 in 2016 uspelo legendarni Sereni Williams.

2⃣0⃣2⃣2⃣ — 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

2⃣0⃣2⃣3⃣ — 🏆🏆🏆🏆🏆@iga_swiatek is the first player to win FIVE or more titles in BACK-TO-BACK seasons since Serena Williams in 2015 and 2016!#ChinaOpen pic.twitter.com/exqgHar0Bo — wta (@WTA) October 8, 2023

Iga Swiatek je v finalu prestižnega turnirja Rusinjo Ljudmilo Samosnovo gladko premagala v dveh nizih (6:2, 6:2). Ta turnirska zmaga je bila za Poljakinjo velik obliž na rano, potem ko v zadnjih tednih ni igrala najboljšega tenisa. Veliko presenečenje je bilo, ko se je na OP ZDA poslovila že v osmini finala. Sama ni pričakovala, da bi lahko zmagala na turnirju v Pekingu.

"Želela sem biti konstantna v svoji igri ne glede na to, kaj je naredila Ljudmila. Zelo sem vesela, da sem zmagala. To je zelo pomembna zmaga zame. O tej zmagi na začetku turnirja sploh nisem razmišljala in ponosna sem nase," je na novinarski konferenci po zmagi razlagala štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam, ki je med drugim dejala, da bo na podlagi te zmage v prihodnosti še izboljšala svojo igro.

"Včasih so stvari povsem preproste"

"Ta turnirska zmaga mi je dala lekcijo za vse življenje. Ta turnir mi bo vlil samozavest do konca moje kariere. Naučil me je, da vedno obstajajo možnosti, da presežeš samega sebe. Včasih so stvari povsem preproste, mi pa stvari nekoliko zapletamo."

Vrnila se je k osnovam in trdo delala

Na OP ZDA, letošnjem zadnjem turnirju za grand slam, je doživela razočaranje, zato je bilo veselje ob tej zmagi še toliko večje. Kljub težkemu porazu v New Yorku je ostala zbrana.

"Vesela sem, da sem ostala osredotočena na trdo delo, kar se je na koncu poplačalo. Vesela sem, da sem se po OP ZDA vrnila k osnovam in se trdo posvečala tenisu. To bom tudi nadaljevala," je razlagala šele 22-letna teniška igralka, ki ni skrivala dejstva, da se je v Pekingu res dobro počutila. Tako kot v Parizu na OP Francije, kjer je že trikrat zmagala.

Želi nadaljevati takšno delo

Vseeno pa ni veliko časa za proslavljanje, saj jo v letošnji sezoni čaka še en pomemben turnir. To je finalni turnir WTA v Cancunu, kjer se bodo zbrale najboljše teniške igralke letošnje sezone. Trener ji je že povedal, kdaj spet začnejo delo.

"V tem trenutku ni veliko časa za počitek, saj je turnir v Cancunu zelo pomemben. Želim se pripraviti in nadaljevati delo, ki sem ga opravila po OP ZDA," je še povedala trenutno druga igralka sveta, ki je z zmago v Pekingu močno zmanjšala zaostanek za Arino Sabalenko, prvo igralko sveta. Poljakinja je vrh lestvice WTA zasedala med aprilom 2022 in letošnjim septembrom.

