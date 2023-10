Kaznovana: za kariero je naredila vse, tudi prsi si je zmanjšala

Simona Halep je v Romuniji ena bolj priznanih športnic in najboljša romunska teniška igralka vse časov. V karieri je osvojila dva turnirja za grand slam (OP Francije 2018, Wimbledon 2019), v posamični konkurenci je na turneji WTA osvojila 24 turnirskih zmag, prav tako se je zavihtela na prvo mesto svetovne lestvice.

Simona Halep je začela tenis igrati pri štirih letih, ko je na treningih spremljala brata. Sprva je trenirala dvakrat na teden, od šestega leta pa vsak dan. Pri 16 letih je zapustila svoj rodni kraj Constanto in odšla v Bukarešto. Leta 2008 je osvojila mladinsko OP Francije, s tem pa postala tudi prva mladinka na svetu. Njena vzornika sta bila Justine Henin in Roger Federer.

Na igrišča bi se lahko vrnila leta 2026, ko bo stara 35 let. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Vrnila bi se lahko šele leta 2026

Ko se je zdelo, da živi svoje športne sanje, je 21. oktobra leta 2022 kot strela z jasnega udarila novica, da je 32-letna teniška igralka začasno suspendirana, saj je tistega leta na OP ZDA padla na dopinškem testu. Bila je pozitivna na roksadustat, ki spodbuja hemoglobin in nastajanje rdečih krvnih telesc, namenjen pa je zdravljenju obolenj ledvic.

Devetnajstega maja je Mednarodna agencija za teniško integriteto (ITIA) Halepovo obtožila drugega dopniškega prekrška, saj naj bi bile v njenem biološkem potnem listu nepravilnosti. Septembra pa ji je neodvisna komisija izrekla štiriletni suspenz. Simona je bila nad to odločitvijo šokirana. Dejala je, da se namerava pritožiti in iskati svojo pravico. Ves čas trdi, da je nedolžna. Kot trenutno kaže, tenisa ne bo mogla igrati do 6. oktobra leta 2026, ko bo stara 35 let. Stvari bi se lahko spremenile, če bo njena pritožba uspešna.

"Ne samo, da ubijajo moj ugled, ampak tudi mene kot profesionalno igralko." Foto: Gulliver/Getty Images

Ostala je brez besed

Po tej odločitvi je dejala, da se njen boj nadaljuje. Še naprej bo trdo trenirala ter naredila vse, da opere svoje ime in ovrže lažne obtožbe. Na odločitev se namerava pritožiti arbitražnemu sodišču za šport. V intervjuju za Tennis Majors je dejala, da je razočarana nad dolgotrajnim postopkom Mednarodne agencije za teniško integriteto, saj so kar trikrat prestavili njeno zaslišanje.

"Kot dovoljujejo protidopinška pravila, sem prosila za hitro zaslišanje. To je moja pravica in tako je napisano v pravilih. Ne samo, da ubijajo moj ugled, ampak tudi mene kot profesionalno igralko. Da o posledicah in svojem duševnem zdravju sploh ne govorim. To, da Mednarodna teniška zveza (ITF) ne spoštuje pravil, do katerih sem upravičena, je zame izredno nespoštljivo. Ostala sem brez besed," je bila jasna Halepova, ki je zadnji dvoboj od igrala 29. avgusta leta 2022. V tistem obdobju jo je treniral Patrick Mouratoglu, ki je za Romunko dejal, da je prava šampionka in da je še vedno lačna največjih uspehov.

Veliko odmevnejša je bila njena operacija prsi. Foto: Guliverimage

Simona je v svojo športno kariero vložila vse. Leta 2022 je šla na operacijo nosu, da bi odpravila dolgotrajne težave z dihanjem. Veliko odmevnejša je bila njena operacija prsi. To je storila že leta 2009. Leta 2018 je za Sports Illustrated dejala, da je bilo to največje žrtvovanje, da bi lahko postala prva igralka sveta. "To sem storila zaradi tenisa." Kot je še dejala, se je po tem posegu na igrišču bolje gibala in bila hitrejša.

Koliko je zaslužila v karieri?

Do septembra leta 2022 je s turnirskimi nagradami zaslužila več kot 40 milijonov dolarjev (38 milijonov evrov). Med junijem 2018 in junijem 2019 je bila na Forbesovi lestvici četrta športnica po zaslužku. Takrat je zaslužila okrog deset milijonov evrov. Zanima jo tudi vlaganje v nepremičnine, saj je denar vložila v hotel v kraju Poiana Brasov, enem najbolj priljubljenih smučarskih središč v Romuniji.

Officially a Mrs ❤️😊 pic.twitter.com/HjGG8RDIEL — Simona Halep (@Simona_Halep) September 18, 2021

Povrh vsega se ji tudi v zasebnem življenju zalomilo

Simona Halep se je 15. septembra 2021 poročila s Tonijem Iurucem, makedonskim milijarderjem in lastnikom več podjetij v Romuniji. V preteklosti je o tem spregovorila za romunsko televizijo TVR1, kjer je dejala: "Zdaj sem bolj sproščena in odprta. Imam ljubo osebo. Imava normalen odnos in počutim se zelo dobro, vendar bi rada ohranila, da to ostane zasebno. Kar zadeva tenis, pripadam Romuniji. Ljubezen in tenis se lahko prepletata, a menim, da je osebno življenje najpomembnejše. Sem z nekom in nikoli ne bi mogla žrtvovati svoje družine zaradi tenisa."

A že leto dni pozneje je Romunka sporočila, da se ločuje. Romunski mediji so jo pozneje povezovali z nekaterimi romunskimi športniki.

Marija Šarapova je morala počivati 15 mesecev. Foto: Guliverimage/Getty Images

Eden odmevnejših dopinških primerov v tenisu

V preteklosti je bilo že kar nekaj dopniških primerov, zagotovo pa je bil eden odmevnejših primer Marije Šarapove. Ta je sedmega marca leta 2016 v enem izmed hotelov v Los Angelesu na presenečenje vseh sklicala novinarsko konferenco in povedala: "Želela sem vas obvestiti, da sem pred nekaj dnevi prejela pismo Mednarodne teniške zveze (ITF), da sem na OP Avstralije padla na dopinškem testu. Za to prevzamem vso odgovornost."

Najprej je Šarapova dobila dve leti prepovedi igranja na teniških turnirjih, po pritožbi na Mednarodno športno razsodišče (CAS) so ji kazen znižali na 15 mesecev. Na teniška igrišča se je vrnila aprila leta 2017, a takrat je bila le še bleda senca Marije Šarapove, ki je nekoč zmagovala. Pestile so jo poškodbe, ki zanjo niso bile nič novega. Poškodbe pa so bile tudi razlog, da je februarja leta 2020 končala športno pot. Vprašamo se le lahko, na kakšen način bi se lahko vrnila Halepova?

