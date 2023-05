Za isto opravljeno delo dobijo veliko manj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Še vedno so razlike

Najboljše teniške igralke in igralci se trenutno mudijo na turnirju serije masters v Rimu. Turnir pa ima za nekatere veliko napako, saj bodo teniške igralke dobile veliko manjšo denarno pogačo kot moški. To sta do zdaj izpostavili tudi dve vrhunski teniški igralki. Kaj pa pravijo odgovorni?

Razlika v denarnem skladu v večnem mestu je res velika. Moški denarni sklad znaša 8,5 milijona dolarjev (7,2 milijona evrov), za ženske pa 3,9 milijona dolarjev (3,3 milijona evrov). Tovrstnih primerov je na teniških turnirjih vse manj, saj so denarne nagrade iste tudi na vseh štirih turnirjih za grand slam, kjer sicer moški igrajo na tri dobljene, ženske pa na dva dobljena niza.

Osrednje igrišče v Rimu. Foto: Guliverimage

Še dve leti ne bo nobenih sprememb

V Rimu igralci in igralke igrajo isti tekmovalni format, na istih igriščih, istem turnirju in z isto vstopnico lahko navijači gledajo tako moške kot tudi ženske dvoboje. A kot kaže, v Rimu še nekaj časa ne bodo izenačili nagrad. Prav tako igralke dobivajo slabše termine in tudi igrišča z manjšimi tribunami.

Angelo Binaghi, izvršni direktor italijanske teniške zveze, je pred kratkim razkril, da morajo enako razmerje nagrad uskladiti do leta 2025, kar pomeni, da verjetno še dve leti ne bo sprememb, čeprav turnir letos traja dva tedna, kar v njihovo blagajno prinaša še dodaten denar. Torej bodo igralke v prihodnjih dveh letih za isto opravljeno "delo" plačane veliko manj.

Ons Jabeur pravi, da je čas za spremembo. Foto: Reuters

Ons Jabeur je odločna: Čas je za spremembo

O tem sta odkrito spregovorili že dve vrhunski teniški igralki. Paula Badosa, nekdaj druga igralka sveta, je dejala, da ji to razmerje plačila še zdaleč ne ustreza.

"Ne vem, zakaj ni isto. Ne obveščajo nas. Pravijo, da je to na voljo in da moraš igrati," je povedala 25-letna Španka, ki ima vidno vlogo pri novem teniškem združenju Professional Tennis Players Association (PTPA), katerega del je tudi Novak Đoković.

Zelo zgovorna glede te tematike je bila tudi Ons Jabeur, trenutno sedma igralka sveta, ki bo v drugem krogu Rima igrala ravno proti Španki Badosi. "Ne vidim razloga, zakaj moramo čakati. To je zelo moteče. Čas je za spremembo. Čas je, da se turnir izboljša," je za New York Times povedala 28-letna Tunizijka.

Foto: Guliverimage

Steve Simon, predsednik in glavni izvršni direktor WTA Tour, je dejal, da razliko v nagradnem skladu odraža trg, ki moške športne dogodke vrednoti višje kot ženske, še posebej kar zadeva sponzorstva in medijske pravice. Organizacija WTA se po njegovih besedah trudi in stremi k temu, da bodo igralke na vseh največjih teniških dogodkih v prihodnjih letih plačane isto kot moški.

"Še vedno je pred nami dolga pot, ampak opažamo napredek," je Simon povedal v ponedeljkovem intervjuju za New York Times.

Preberite še: